Mož nagovarja ženo: ''Ženkica, ali bi rada nov kožušček?''

Žena: ''Oh, dragi, kako pa to, da si postal kar naenkrat tako pozoren?'' Mož: ''Veš, vem za lep kožušček, samo malo ponošen je že. Ne boš namreč prva, ki ga bo nosila.'' Žena: ''Kaj? To pa ne. Ponošenega pa ne ma¬ram. Rajši nobenega, kot pa takega, ki ga je pred menoj nosila kakšna druga. Katera ga je pa nosila?'' Mož: ''Ah, neka lisička.'' Žena: ''Kaj? A lisička? Zagotovo kakšna pokvarjena babnica …'' Mož: ''Ne! Polarna lisička!''