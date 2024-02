Zmaji še upajo na neposredno končnico: v Tivoliju padel odpisani Dunaj

Ljubljanski hokejisti so uspešno začeli zadnjih deset dni rednega dela sezone. Po reprezentančnem premoru prejšnji teden (Slovenija je na prijateljskih tekmah dvakrat premagala Italijo) se hokejisti spet vračajo v ligaški ritem. Ljubljančani imajo že dolgo v roki vozovnico za dodatne kvalifikacije za končnico, ob zelo ugodnem razpletu bi lahko še ujeli celo neposredno uvrstitev s šestim mestom. Tokrat so dobili prve tri točke od še možnih 15, potem ko so v zadnji tretjini strli letos sicer precej razglašene Dunajčane. Ti so daleč od mest za končnico, teoretično pa bi vanjo še lahko prišli, a le ob stoodstotnem izkupičku do konca rednega dela.

Potem pa so zeleno-beli le prišli do vodilnega gola, ko je Žiga Pance v 52. minuti izkoristil sploh prvi domači "power play". Gostje so morali tvegati in so že sedem minut pred koncem potegnili iz vrat Stefana Steena, kar pa so domači izkoristili še za drugi gol Jake Sodje. V končnici so živčni gostje igrali grobo in skušali izzvati Ljubljančane, a so ti tekmo pripeljali do konca brez praske in brez prejetega gola, za piko na i pa je Nik Simšič ob še enem poskusu Dunaja brez vratarja potrdil zmago v zadnji minuti.

Do konca rednega dela bodo sicer imeli Ljubljančani zelo zahteven razpored, saj igrajo še s štirimi ekipami z vrha lestvice: v petek gostijo tretji Salzburg, v nedeljo gostujejo pri vodilnem Celovcu, naslednji teden pa sledita še domača tekma z drugim Fehervarjem in gostovanje pri četrtem Linzu.

Izid, liga ICEHL, 48. krog:

SŽ Olimpija - Vienna Capitals 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Pance 53., Sodja 54., Simšič 60.