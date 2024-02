Zmaji po 'break' na Južno Tirolsko

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Pustertal navijači in ljubitelji hokeja dobro poznajo, zmaji so s hokejisti iz Italije odigrali epski finale v Alpski hokejski ligi. V tisti sezoni je klub iz Južne Tirolske v rednem delu dominiral, nanizali so vrsto zaporednih zmag in mleli nasprotnike. A končnica je vedno nova zgodba – vse skupaj se začne z 0:0. Olimpija ima v medsebojnih obračunih s Pustertalom v rednem delu pozitivno bilanco – zmaji so dvakrat zmagali po rednem delu, enkrat v podaljšku in enkrat izgubili. Res pa je, da imajo Južno Tirolci boljšo bilanco zadnjih tekem, medtem ko so zmaji nanizali več porazov.

SŽ Olimpija in Pustertal sta se v tej sezonis rečala štirikrat. Zmaji so slavili na treh dvobojih, dvakrat po rednem delu in enkrat po podaljšku, Italijani pa so bili boljši le enkrat. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Serija se začenja v Brunicu, Pustertal je uvrščen na 8. mesto, zmaji pa na 9. "V rednem delu sezone smo bili dolgo časa zelo dosledni in konsistentni v igri. V seriji, kjer se igra na dve zmagi, je prva tekma seveda zelo pomembna, a za napredovanje potrebuješ dve zmagi, je za uradno klubsko spletno stran povedal direktor Anže Ulčar.

Tudi strateg zmajev Antti Upi Karhula, ki je pred nekaj dnevi podaljšal pogodbo s klubom, je povedal, da so zmaji v letošnji sezoni s Pustertalom igrali dobro, a zdaj se serija začenja na novo. "Prepričan sem, da bo težka serija, pa čeprav je kratka. To samo pomeni, da moraš biti ves čas maksimalno pripravljen od začetka do konca," pravi trener Karhula. Dodal je, da se bodo v pripravi osredotočili na igro z igralcem več in manj.

Antti Upi Karhula FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Gradili bomo fokus na jutrišnjo tekmo. Seveda si vedno želiš začeti igrati takšno serijo doma, a Pustertal si je to zaslužil. Na lestvici so uvrščeni pred nami, a to zdaj ni več pomembno. Zagotovo bodo te tekme precej drugačne, kot so bile v rednem delu. Vsi začenjamo z ničle in videli bomo, kako se bo odvilo."

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke