Zmaji so se na prvi finalni tekmi poigravali z železarji

Začel sklepni del domačega hokejskega tekmovanja. V velikem finalu državnega prvenstva sta pričakovano spet tradicionalna tekmeca iz Ljubljane in Jesenic. Prednost domačega ledu imajo zeleno-beli branilci naslova, ki so se na prvi tekmi poigravali z železarji (9:3). Državni prvak bo ekipa, ki bo prva prišla do štirih zmag. Naslednja tekma bo na Jesenicah. V hramu slovenskega športa se je zbralo skoraj 3000 gledalcev.

OGLAS

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

































































































SŽ Olimpija - Sij Acroni Jesenice icon-picture-layer-2 1 / 50

V Ljubljani se je odvilo prvo dejanje zadnjega dela sezone na domači sceni.

Po tej prvi tekmi v Tivoliju bo naslednja 10. marca v Podmežakli, 12. marca tretja spet v Ljubljani in 15. na Jesenicah. Če prvak takrat še ne bo znan, so termini tekem še 17., 19. in 22. marca.

Potem ko sta oba najboljša slovenska kluba ostala brez končnice v ligi ICEHL in alpski ligi, so pri HZS hitro zastavili še finale državnega prvenstva. V tem ima jasen status favorita ljubljanska zasedba, tudi branilka naslova, kar je potrdila na prvi tekmi z visoko zmago. Ljubljančani so bili večino prve tretjine v napadalni tretjini tekmecev in pritiskali proti vratom Žana Usa. Gola pa jim dolgo ni uspelo doseči, za prvega je nato v 12. minuti poskrbel Aljaž Predan. Po strelu Žige Panceta, ko se je plošček odbil od vratnice, je praktično iz mrtvega kota izza vrat zadel Usa v hrbet, plošček pa je končal v golu. Nato so domači izkoristili igralca več, ko je dve sekundi pred iztekom jeseniške kazni zadel Nik Simšič. Manj kot minuto zatem pa je, po še enem ne najboljšem posredovanju Usa, še tretjič plošček za njegov hrbet spravil še Maris Bičevskis. Tudi Jeseničani so imeli nekaj priložnosti, predvsem so prežali na protinapade, ob prvem je nalet dveh Jeseničanov ustavil vratar Lukaš Horak, ki je bil uspešnejši tudi ob pobegu mladega Grege Pazlarja.

Nik Simšič je dosegel kar štiri gole. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Čeprav je bilo glede na razmerje moči na ledu že po prvi tretjini jasno, da bodo železarji težko prišli do preobrata, domač niso popuščali, naslednji gol ob prednosti igralca več je dosegel Simšič že v 22. minuti, za 5:0 pa je isti igralec poskrbel tri minute pozneje, ko je od ograde odbiti plošček spretno pospravil v mrežo.

Vse naslove prvaka od sezone 1991/92 so sicer osvajali samo hokejisti iz Ljubljane ali Jesenic. Pred tremi leti zaradi pandemije prvaka ni bilo, ker so tekmovanje predčasno končali.

Da je bil ta večer tudi njegov, pa je napadalec Olimpije pokazal še s četrtim golom, znova ob "power-playu" na polovici tekme. Ob festivalu golov na ljubljanski strani se je na ledu tudi iskrilo, v pretepu je bil udeležen tudi vratar gostov Us, potem pa je gostom le uspelo doseči prvi zadetek, ko je Tadej Čimžar uspešno končal protinapad. A so domači odgovorili s še enim golom ob koncu tretjine, tudi tega so dosegli, ko so imeli na ledu igralca več.

Gaber Glavič FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V zadnji tretjini so gostje menjali vratarja, namesto Usa je v igro vstopil Ian Sotlar.

Vse naslove prvaka od sezone 1991/92 so sicer osvajali samo hokejisti iz Ljubljane ali Jesenic. Pred tremi leti zaradi pandemije prvaka ni bilo, ker so tekmovanje predčasno končali.