Olimpija se je solidno upirala favoritom s Solnograškega

Hokejisti Olimpije, ki so brez možnosti za preboj na 10. mesto, to še vodi v končnico razširjenega avstrijskega prvenstva, so izgubili še proti Salzburgu. S pomlajeno ekipo so se dobro upirali favoriziranemu tekmecu. Uvodni del je bil popolnoma v znamenju Avstrijcev, ki so zaspano ljubljansko obrambo presenetili že po 30 sekundah, ko je zadel Peter Schneider. Razmerje strelov na gol so gostje v prvem delu dobili kar s 16:4, premoč pa je v 10. minuti za drugi gol unovčil Thomas Raffl.

V drugem delu pa so se zmaji zbudili in bili z disciplinirano igro povsem enakovreden tekmec. Za borbenost so bili nagrajeni v 37. minuti, ko je znižal Miha Zajc, a le dve minuti kasneje je za goste zadel Dominique Heinrich. Žan Us, ki je dobro branil ljubljanska vrata, je moral četrtič po plošček v svojo mrežo v 47. minuti, ko ga je po hitri in lepi akciji ugnal Mario Huber. Takrat so Salzburžani dokončno zadrsali novi zmagi naproti in brez težav popolnoma nadzirali dogodke na ledu.

V petek bo Olimpija v dvorani Tivoli gostila Bolzano, v nedeljo pa odhaja na gostovanje k Pustertalu.

Izid, liga ICEHL, zaostala tekma 28. kroga:

SŽ Olimpija – Salzburg 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Zajc 37.; Schneider 1., Raffl 10., Heinrich 39., Huber 47.