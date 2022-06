Tampa Bay Lightning lovi zgodovino s tretjo zaporedno uvrstitvijo v finale

Ekipa Tampa Bay Lightning bo še tretjič po vrsti zaigrala v velikem finalu severnoameriške lige NHL. Hokejisti s Floride so izkoristili prvi zaključni plošček ter na šesti tekmi finala vzhodne konference v noči na nedeljo na domačem ledu z 2:1 ugnali hokejiste New York Rangers ter v finale lige NHL napredovali s 4:2 v zmagah.

Rangersi so v kultnem Madison Square Gardnu v New Yorku dobili obe uvodni tekmi, a v nadaljevanju niso bili kos Floridčanom, ki so vpisali kar štiri zmage po vrsti. Najboljša ekipa vzhodne konference, ki je že tretje leto zaporedoma Tampa, se bo v velikem finalu za Stanleyjev pokal pomerila z najboljšo ekipo zahodne konference Colorado Avalanche. Colorado je s 4:0 izločil Edmonton Oilers. Tampa lovi zgodovinski dosežek, saj bi lahko postala prva ekipa v skoraj 40 letih, ki je trikrat zaporedoma osvojila Stanleyjev pokal. Floridčani lovijo svoj četrti naslov prvaka lige NHL, po letih 2004, 2020 in 2021. Colorado je Stanleyjev pokal doslej osvojil dvakrat, in sicer v letih 1996 in 2001. Letošnji prvak lige NHL bo znan po finalu, ki se bo začel v noči na četrtek v Denverju, prav tako v boju na štiri zmage.

Pred skoraj 20.000 navijači na tribunah Amalie Arene v Tampi je blestel Steven Stamkos, ki je zadel oba gola domačih na odločilni tekmi finala vzhodne konference. Vratar Andrej Vasilevskij je zaustavil 20 strelov, ki so jih na njegov gol izstrelili gostujoči hokejisti. Stamkos je po prvi tretjini brez zadetkov dvorano dvignil na noge v 31. minuti. Tampa je minimalno vodstvo držala vse do 54. minute, ko je Frank Vatrano ob moštveni premoči na ledu zadel za izenačenje. A upanje randžerjev je bilo kratke sape, le 21 sekund kasneje je znova udaril Stamkos ter ugnal vratarja Igorja Šesterkina za 2:1. Šesterkin je imel na svojem računu 29 obramb. Ondrej Palat je z asistencama sodeloval pri obeh zadetkih kapetana tretjega nosilca atlantske divizije. Floridske strele so dobile enajst zaporednih krogov v končnici in zaostajajo zgolj za New York Islanders (19 dobljenih serij, od 1980-84) in Montreal Canadiens (13 dobljenih serij, od 1976-80) za najdaljši tak niz v zgodovini lige NHL.

'Še vedno nismo na koncu cilja' "Težko se bo prepričati ter izstopiti iz tega trenutka in se ozreti nazaj in spoznati, kakšno posebno ekipo imamo tukaj, ker nas čaka še nekaj tekem," je močna čustva komaj brzdal kapetan Lightning Stamkos. "Še vedno nismo na koncu cilja, a lahko rečem, da je ta skupina res odlična, precej neverjetna in precej posebna." "Vsak fant je samo del tega procesa. In tisto, kar naredi to ekipo tako posebno in edinstveno, je, da nam je vseeno, kako se to naredi. Samo to moraš narediti. Zelo, zelo ponosni smo na to moštvo," je dejal Stamkos.

'Uresničile so se sanje' Čustva so prevzela tudi trenerja Tampe Jona Cooperja: "Ko si notri v trenerskem boksu, sediš in razmišljaš o razsežnostih odhoda v tretji finale Stanleyjevega pokala po vrsti. Sam nisem bil nikoli dovolj dober, da bi igral v tej ligi. Toda ko sem odraščal v Kanadi, sem vedno sanjal o tem, da bom enkrat imel svoje ime na Stanleyevem pokalu." "In prvič priti tja je bilo ..., mislim, uresničile so se sanje. Priti tja drugič so bile sanje. In zdaj smo se znova vrnili še tretjič. Zato sem moral kar dobro razmisliti in se usesti. A ko pogledaš te igralce, sem preprosto navdušen. Navdušen sem nad njimi. Impresivno je, kaj so naredili," je dejal trener.