Aktualni prvaki obrambo naslova začeli s prepričljivo zmago

Onstran Atlantika se je začela nova sezona elitne hokejske lige NHL. Vegas Golden Knights so obrambo naslova začeli s prepričljivo zmago proti moštvu Seattle Kraken. Pretekla sezona se je končala 14. junija. Las Vegas je takrat z zmago 9:3 in skupnim izidom v finalu 4:1 odpravil Florido. Zlati vitezi iz igralniške prestolnice sveta so obrambo naslova začeli zelo prepričljivo.

Na slovesnosti, s katero so obeležili tudi šesto obletnico prve tekme med elito, so najprej pod strop svoje dvorane T-Mobile dvignili prvi prapor zmagovalca tega tekmovanja, nato pa s kar 4:1 odpravili gostujočo zasedbo iz Seattla. Junak vegaškega obračuna je bil domači vratar Adin Hill, ki je zbral 32 obramb. Izkazal se je tudi Chandler Stephenson, ki je dosegel gol in podajo, Mark Stone pa je zlatim vitezom pomagal z dvema asistencama. Jonathan Marchessault je zadel za 2:0, Ivan Barbašev pa je strelski niz zaokrožil s 3:0 v drugi minuti druge tretjine. Jack Eichel je v tretji tretjini postavil končni izid s strelom v nebranjena vrata za 4:1. Za goste iz Seattla je edini gol dosegel Jared McCann, Philipp Grubauer pa je za Kraken obranil 24 obramb. Pred tem sta bila še dva obračuna. Sezono 2023/24, redni del se bo sklenil 18. aprila 2024, sta začela Tampa Bay in Nashville. S 5:3 je bila boljša domača floridska zasedba iz Tampe. Prvo gostujočo zmago pa so vpisali člani hokejskega kolektiva iz Chicaga. Blackhawks so s 4:2 odpravili Pittsburgh Penguins. Moštvo slovenskega zvezdnika v severnoameriški ligi NHL Anžeta Kopitarja Los Angeles Kings bo sezono začelo v četrtkovem zgodnjem jutru po srednjeevropskem času. Kralji bodo na prvi domači tekmi gostili Colorado. Izidi:

Tampa Bay Lightning – Nashville Predators 5:3

Pittsburgh Penguins – Chicago Blackhawks 2:4

Vegas Golden Knights – Seattle Kraken 4:1