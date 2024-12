Nemec z goloma popeljal Edmonton do zmage, Tampa jih je zabila osem

V hokejski ligi NHL so v Chicagu zaradi slabih rezultatov odpustili trenerja Luka Richardsona. Chicago je z le osmimi zmagami trenutno najslabša ekipa v ligi, začasno bo vodenje prevzel Šved Anders Sörensen. Edmonton Oilers so proti Columbusu začeli dolg niz domačih tekem, tokrat so slavili s 6:3, dva gola je dosegel Leon Draisaitl.