Tampa ne popušča, Kingsi odslej brez Toffolija

Moštvo s Floride (Tampa) ostaja za petami Bostonu. Na vrhu vzhodne konference in celotne lige 'Strele' za 'Kosmatinci' zaostajajo le za točko. Na gostovanju pri močnem, a s poškodbami zdesetkanem Coloradu, so po zaostanku in zadetku, ki ga je dosegel Andre Burakovsky v prvi tretjini, strnili vrste in v drugi tretjini poskrbeli za preobrat. Za vodstvo s 3:1 so v vsega devetih minutah zadeli Alex Killorn, Cameron Gaunce in Steven Stamkos.

Domači se niso predali in prek Nathana MacKinnona ter Valerija Ničuškina prišli do izenačenja. V dodatnih petih minutah pa je v igri tri na tri Nikita Kučerov ušel obrambi in zadel pod nemočnim Čehom Pavlom Francouzom v vratih. 'Strele' so dobile že enajsto zaporedno tekmo in upravičujejo vlogo enega od glavnih favoritov za naslov prvaka v ligi NHL.