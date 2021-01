Tampa obrambo naslova začela s 'petardo' Chicagu

Po krajši slovesnosti v Amalie Areni in dvigu šampionskega prapora pod strop dvorane v Tampi, domača ekipa v vlogi branilca naslova ni imela milosti do prenovljenih in pomlajenih gostov iz Chicaga, ki so za nameček zaradi različnih zdravstvenih težav nastopili brez Jonathana Toewsa, Kirbyja Dachain Brenta Seabrooka. Na prvi tekmi za svoje nove delodajalce je Malcolm Subbantri gole prejel že v prvi tretjini, potem ko ga je v enajsti minuti ob igri z igralcem več na ledu "načel" Ondrej Palat, ki se je pred vrati, tudi s pomočjo drsalke, najbolje znašel po strelu Victorja Hedmana. Nato sta v razmaku minute in pol zadela še Mathieu Joseph in Anthony Cirelli, tekma pa je bila tako praktično že odločena. Z igralcem več je v drugi tretjini nato zadel še Steven Stamkos.

Subbana, ki je zbral 28 obramb (33 strelov), je v zadnji tretjini nato ukanil še Brayden Point, ki ga je s podajo na drugo stran ledene ploskve lepo zaposlil Stamkos. Domači zvezdnik v vratih Andrej Vasilevskij (22/23)je večkrat zablestel, po preusmeritvi ploščka ga je uspel presenetiti zgolj Dylan Stromev zadnji tretjini.

Vrhunci tekme Tampa Bay Lightning ‒ Chicago Blackhawks: