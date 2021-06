Tampa po hudem boju izločila New York Islanders, v finalu z Montrealom

Branilka naslova Stanleyjevega pokala iz Tampe je na odločilni sedmi polfinalni tekmi severnoameriške hokejske lige NHL na domačem ledu premagala New York Islanders z 1:0 in konferenčno serijo končala s 4:3 v zmagah. Hokejiste iz Floride v velikem finalu čakajo tekmeci iz Montreala, ki so bili na zahodu boljši od Vegasa v zmagah s 4:2.

Edini gol na odločilni sedmi tekmi vzhodne konference v Tampi je dosegel Yanni Gourde v začetku druge tretjine. Izkazal se je tudi vratar Andrej Vasilevskij, ki je zaustavil 18 strelov, v tej sezoni pa v končnici že na četrti tekmi ni prejel zadetka. Tampa Bay ima v letošnji finalni seriji proti Montrealu priložnost, da ponovi dosežek Pittsburgha, ki je v letih 2016 in 2017 dvakrat zaporedoma osvojil Stanleyjev pokal. Prva finalna tekma bo v noči na torek na Floridi.