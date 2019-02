Tampa potrdila prvo mesto v ligi NHL

Med strelce za goste so se vpisali še Brayden Point, Ryan Callahan inSteven Stamkos, vratar Louis Domingue je zbral 25 obramb, Anton Stralmanpa dve podaji. Tampa Bay ima 86 točk, kar je z naskokom največ v ligi med vsemi klubi. Za Panterje sta zadela Denis Malgin in Frank Vatrano.

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Anže Kopitar, v boju za končnico še niso vrgli puške v koruzo, čeprav jih čaka trdo delo, saj so predzadnja ekipa zahoda.

Tokrat so počivali, naslednja tekma jih čaka v torek, ko bodo gostovali pri Washington Capitals.



Izidi:

Nashville Predators – St. Louis Blues 4 : 5 (podaljšek)

Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings 5 : 2

Boston Bruins – Colorado Avalanche 2 : 1 (podaljšek)

Buffalo Sabres – Winnipeg Jets 1 : 3

New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 3 : 2

New York Islanders – Minnesota Wild 2 : 1

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning 2 : 5

New York Rangers– Toronto Maple Leafs 4 : 1