Tampa presenetljivo visoko klonila v New Yorku

Po enkrat so se med strelce za gostitelje vpisali šeBrock Nelson, novinecDevon Toews in Josh Bailey, otočani pa so že v uvodnih petih minutah tekme s tremi goli napolnili vrata Tampe, nato pa so prišli še do enajste zmage na zadnjih 14 tekmah. Tampa, vodilna ekipa lige NHL po številu zmag (35), točk (72) in zmag v gosteh (16), je po rednem delu izgubila šele devetič to sezono, a še drugič na zadnjih petih tekmah. "Da se spoprimeš z najboljšo ekipo lige in jo zaustaviš pri le enem zadetku, je res nekaj neverjetnega. In veliko pove o naši dobri igri v obrambi, vratarjih, pa tudi napadalcih, saj smo ob tem dosegli kar pet golov. Res smo prišli do velike zmage, dobili smo zagon in na tem moramo graditi naprej," je po odmevni zmagi dejal Casey Cizikas.

Za goste je edini gol dosegel Ryan McDonagh, vratar Andrej Vasilevskijje zbral 23 obramb. "Težko se je pobrati pri zaostanku z 0:3 v tej ligi. Igrali smo se z ognjem in se tokrat opekli," je dejal trener Tampe, Jon Cooper.

Hokejisti Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem so bili tokrat prosti; naslednja tekma jih čaka v sredo, ko bodo gostovali v Minnesoti.



Izidi:

Carolina Hurricanes - Nashville Predators 6:3

Winnipeg Jets - Anaheim Ducks 4:3 (podaljšek)

Columbus Blue Jackets- New York Rangers 7:5

Vancouver Canucks - Florida Panthers 5:1

New York Islanders - Tampa Bay Lightning 5:1

Calgary Flames - Arizona Coyotes 7:1