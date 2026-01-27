Tampa še naprej vodilna na vzhodu, kralji brez tekme zaradi snežnega neurja

Vratar Andrej Vasilevskij je z 28 obrambami dosegel svoj drugi shutout v sezoni in 42. v karieri, Darren Raddysh je proti koncu druge tretjine dosegel gol z igralcem več, Tampa Bay Lightning pa je premagala Utah Mammoth.
"Kot ekipa smo v zadnjem času igrali odličen hokej, nocoj smo igrali proti odlični ekipi, ki se je dobro upirala," je po zmagi dejal junak večera Vasilevskij. "Bila je zelo tesna tekma in naši ključni igralci so se izkazali. Dosegli smo dobro ekipno zmago."
Brandon Hagel je v zadnji minuti dodal gol z igralcem več za strele, ki so zmagale na 15. od 17 tekem. Tampa se je s 70 točkami povzpela na vrh lestvice vzhodne konference in ima zdaj eno točko več od Caroline in Detroita. Karel Vejmelka je za Utah, ki je v rednem delu tekme izgubil šele drugič na zadnjih 12 tekmah, zbral 25 obramb.
"Mislim, da smo odigrali res dobro tekmo, še posebej v igri 5 na 5," je dejal trener Utaha Andre Tourigny. "To je ekipa, ki kaznuje vsako nepremišljeno potezo. Ničesar ne prepusti naključju. Če pogledate priložnosti, ki smo si jih ustvarili, in pričakovane gole ... smo res zadovoljni z našo igro. Opravili smo res dobro delo v obrambi, ampak izgubili smo zaradi slabe igre v kazenskem prostoru. To nas je stalo zmage."
Edmonton Oilers so v derbiju zahodne konference s 7:4 premagali Anaheim Ducks, tako da so zdaj naftarji peti na lestvici, racmani pa šesti. Mattias Ekholm je dosegel prvi hat-trick v ligi NHL, Oilers pa so bili zahvaljujoč dominantni drugi tretjini, ko so v razmaku 3:49 minute dosegli štiri gole, boljši od kalifornijske zasedbe.
Zach Hyman in Connor McDavid sta za Oilers dodala vsak po en gol in podajo, Spencer Stastney je dosegel svoj prvi gol v dresu Edmontona, zadel pa je tudi Darnell Nurse. Leon Draisaitl je prispeval štiri podaje, vratar Tristan Jarry pa je ubranil 36 od 40 strelov, s katerimi se je soočil. Tri od štirih golov Anaheima je dosegel Mikael Granlund z igralcem več, enkrat je zadel še Alex Killorn, vratar Ville Husso pa je zbral 25 obramb. Ta poraz je prekinil niz sedmih zmag za racmane.
Izidi:
Tampa Bay Lightning - Utah Mammoth 2:0
New York Rangers - Boston Bruins 4:3 (podaljšek)
Philadelphia Flyers - New York Islanders 0:4
Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 7:4
