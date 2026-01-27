Naslovnica
Hokej

Tampa še naprej vodilna na vzhodu, kralji brez tekme zaradi snežnega neurja

Columbus, 27. 01. 2026 07.16 pred 19 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Jake Guentzel

Hokejisti Los Angeles Kings, katerih kapetan je slovenski as Anže Kopitar, so v ligi NHL zaradi snežnega neurja ostali brez tekme v Ohiu proti Columbus Blue Jackets. Zato pa se je nove zmage na Floridi razveselila najboljša ekipa vzhodne konference Tampa, ki je z 2:0 odpravila mamute iz Utaha.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vratar Andrej Vasilevskij je z 28 obrambami dosegel svoj drugi shutout v sezoni in 42. v karieri, Darren Raddysh je proti koncu druge tretjine dosegel gol z igralcem več, Tampa Bay Lightning pa je premagala Utah Mammoth.

Preberi še Kralji brez poškodovanega Kopitarja zmagali v St. Louisu

"Kot ekipa smo v zadnjem času igrali odličen hokej, nocoj smo igrali proti odlični ekipi, ki se je dobro upirala," je po zmagi dejal junak večera Vasilevskij. "Bila je zelo tesna tekma in naši ključni igralci so se izkazali. Dosegli smo dobro ekipno zmago."

Andrej Vasilevskij
Andrej Vasilevskij
FOTO: AP

Brandon Hagel je v zadnji minuti dodal gol z igralcem več za strele, ki so zmagale na 15. od 17 tekem. Tampa se je s 70 točkami povzpela na vrh lestvice vzhodne konference in ima zdaj eno točko več od Caroline in Detroita. Karel Vejmelka je za Utah, ki je v rednem delu tekme izgubil šele drugič na zadnjih 12 tekmah, zbral 25 obramb.

"Mislim, da smo odigrali res dobro tekmo, še posebej v igri 5 na 5," je dejal trener Utaha Andre Tourigny. "To je ekipa, ki kaznuje vsako nepremišljeno potezo. Ničesar ne prepusti naključju. Če pogledate priložnosti, ki smo si jih ustvarili, in pričakovane gole ... smo res zadovoljni z našo igro. Opravili smo res dobro delo v obrambi, ampak izgubili smo zaradi slabe igre v kazenskem prostoru. To nas je stalo zmage."

Preberi še Ottawa presenetljivo nadigrala Vegas

Edmonton Oilers so v derbiju zahodne konference s 7:4 premagali Anaheim Ducks, tako da so zdaj naftarji peti na lestvici, racmani pa šesti. Mattias Ekholm je dosegel prvi hat-trick v ligi NHL, Oilers pa so bili zahvaljujoč dominantni drugi tretjini, ko so v razmaku 3:49 minute dosegli štiri gole, boljši od kalifornijske zasedbe.

Leon Draisaitl
Leon Draisaitl
FOTO: AP

Zach Hyman in Connor McDavid sta za Oilers dodala vsak po en gol in podajo, Spencer Stastney je dosegel svoj prvi gol v dresu Edmontona, zadel pa je tudi Darnell Nurse. Leon Draisaitl je prispeval štiri podaje, vratar Tristan Jarry pa je ubranil 36 od 40 strelov, s katerimi se je soočil. Tri od štirih golov Anaheima je dosegel Mikael Granlund z igralcem več, enkrat je zadel še Alex Killorn, vratar Ville Husso pa je zbral 25 obramb. Ta poraz je prekinil niz sedmih zmag za racmane.

Izidi:
Tampa Bay Lightning - Utah Mammoth 2:0

New York Rangers - Boston Bruins 4:3 (podaljšek)

Philadelphia Flyers - New York Islanders 0:4

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 7:4

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
