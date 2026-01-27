Tampa še naprej vodilna na vzhodu, kralji brez tekme zaradi snežnega neurja

Vratar Andrej Vasilevskij je z 28 obrambami dosegel svoj drugi shutout v sezoni in 42. v karieri, Darren Raddysh je proti koncu druge tretjine dosegel gol z igralcem več, Tampa Bay Lightning pa je premagala Utah Mammoth.

" Kot ekipa smo v zadnjem času igrali odličen hokej, nocoj smo igrali proti odlični ekipi, ki se je dobro upirala ," je po zmagi dejal junak večera Vasilevskij. " Bila je zelo tesna tekma in naši ključni igralci so se izkazali. Dosegli smo dobro ekipno zmago ."

Brandon Hagel je v zadnji minuti dodal gol z igralcem več za strele, ki so zmagale na 15. od 17 tekem. Tampa se je s 70 točkami povzpela na vrh lestvice vzhodne konference in ima zdaj eno točko več od Caroline in Detroita. Karel Vejmelka je za Utah, ki je v rednem delu tekme izgubil šele drugič na zadnjih 12 tekmah, zbral 25 obramb.

"Mislim, da smo odigrali res dobro tekmo, še posebej v igri 5 na 5," je dejal trener Utaha Andre Tourigny. "To je ekipa, ki kaznuje vsako nepremišljeno potezo. Ničesar ne prepusti naključju. Če pogledate priložnosti, ki smo si jih ustvarili, in pričakovane gole ... smo res zadovoljni z našo igro. Opravili smo res dobro delo v obrambi, ampak izgubili smo zaradi slabe igre v kazenskem prostoru. To nas je stalo zmage."