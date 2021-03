Tampa v gosteh vzela mero Dallasu, Nashville doma ugnal Detroit

New Jersey je v Philadelphii slavil s 4:3, Tampa Bay v Dallasu z 2:1, Chicago je ugnal Florido s 3:2, Arizona pa Colorado po izvajanju kazenskih strelov s 5:4. Zasedba iz New Jerseyja je v mestu bratovske ljubezni že vodila s 4:1, potem ko so gole dosegli Michael McLeod , Kyle Palmieri , Jegor Šaragnovič in Travis Zajac , a jim je domača zasedba, za katero je v prvi tretjini zadel Joel Farabee , v končnici dvoboja zadihala za ovratnik z dvema goloma Seana Couturierja .

Chicago je z goli Dominika Kubalika, Piusa Suterja in Carla Soederberga že vodil s 3:0 proti Floridi, ki se je v končnici dvoboja prebudila in znižala prek Antona Stralmana in Alexandra Wennberga. Zasedba iz vetrovnega mesta je prekinila niz štirih porazov.

Tampa Bay je v Teksasu po hudem boju na kolena položila Dallas. Za ekipo iz Floride sta zadela Steven Stamkos in Yaanni Gourde, za domačo ekipo paRoope Hintz.

Največ golov je padlo v Arizoni, kjer so domači kojoti ukanili plazove iz Kolorada. V rednem delu so za domače zadeli Jakob Chychrun, Alex Goligoski, Lawson Crouse in Phil Kessel, za gostujočo pa Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen, Nathan MacKinnon in Valerij Ničuškin.