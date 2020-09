Tampa z zmago vrnila udarec Dallasu v boju za Stanleyjev pokal

Potem ko je Tampa na uvodni tekmi finala lige NHL doživela visok poraz (1:4), je tokrat poskrbela za izenačenje v seriji v boju za Stanleyjev pokal.

"Na prvi tekmi smo res doživeli težek poraz. Slab uvod v finale. A to je končnica, moraš igrati, ni pomembno, kaj se zgodi," je dejal Nikita Kučerov.

Hokejisti Tampe so vse tri zadetke dosegli v manj kot štirih minutah uvodne tretjine, ko so se med strelce vpisali Brayden Point(12. minuta), Ondrej Palat (15.) in Kevin Shattenkirk (16.), kot podajalec pa se je pri prvih dveh zadetkih izkazal Nikita Kučerov.

Andrej Vasilevskij je tokrat zaustavil 27 strelov, vratar Dallasa Anton Hudobin, ki je na uvodni tekmi dvoboja z 22 obrambami v tretji tretjini dosegel rekord prvenstva NHL, pa tokrat ni vedel, kaj se mu je primerilo. Skupno je zbral 28 obramb.