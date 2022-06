Tampa z visoko zmago vrnila udarec Coloradu

Potem ko so igralci Tampe na drugi tekmi doživeli visok poraz z 0:7 in proti koloradski ekipi zaostajali z 0:2, so tokrat pokazali več odločnosti in se na tretji tekmi pred domačim občinstvom vrnili v igro.

Steven Stamkos, Pat Maroon in Ondrej Palat so vsak k zmagi prispevali po gol in podajo, Tampa pa si je odločilno prednost priigrala v drugi tretjini, ko je dosegla štiri zadetke. Med strelce so se vpisali še Anthony Cirelli, Nicholas Paul in Corey Perry ter pomagali dvakratnim zaporednim branilcem naslova do vrnitve po dveh zaporednih porazih.

Nikita Kučerov in Victor Hedman sta vsak prispevala po dve podaji, vratar Andrej Vasilevskij pa je za domačo ekipo zaustavil 37 strelov. "Ljudje lahko o nas govorijo, kar hočejo, vendar se mi dobro zavedamo, kaj imamo v slačilnici. Vedeli smo, da bomo na domačem ledu zaigrali drugače, da bomo pokazali navijačem, zakaj smo v finalu, in danes smo prikazali odlično vrnitev," je po tekmi dejal kapetan Tampe Stamkos.