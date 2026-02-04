Tampa in Carolina nadaljujeta mrtvi tek za prvo mesto na vzhodu

Tampa je bila v derbiju srečnejša ekipa, saj je na domačem ledu lovila zaostanek 2:3, Darren Raddysh pa je 26 sekund pred koncem rednega dela vendarle razveselil polne tribune v dvorani Benchmark International, Jake Guentzel pa je 14 sekund pred koncem dodatnega dela poskrbel, da je na Floridi ostala tudi druga točka.

Guentzel je ob zadnjem golu prejel lepo podajo Nikite Kučerova , ki je bil z golom in podajami pri preostalih treh zadetkih ključni igralec tekme. Za domače je zadel še Oliver Björkstrand .

Za Buffalo je dvakrat zadel Mattias Samuelsson , enkrat pa Josh Doan, a je ekipi iz zvezne države New York v derbiju zmanjkal kanček sreče za sedmo zmago na zadnjih devetih tekmah in tretje mesto v konferenci. Vnovič je bil odličen vratar Buffala Colten Ellis z 31 obrambami.

Carolina je v dvoboju z Ottawo vodila s 3:1, v končnici pa lovila zmago, ki jo je dobrih pet minut pred koncem potrdil kapetan Jordan Staal s 14. golom v sezoni. Seth Jarvis je za zmagovalce dosegel dva gola, enega Sebastian Aho.

Stephen Halliday je dosegel prvi gol na tekmi, za Kanadčane pa sta zadela tudi Tim Stutzle in Jake Sanderson, ki sta v 37. in 45. minuti izkoristila številčno prednost in poskrbela za zanimivo končnico.

New York Islanders so v domači dvorani ugnali Pittsburgh Penguins po podaljšku s 5:4, ko je po 52 sekundah dodatnega dela še drugi gol na tekmi dosegel Bo Horvat. Svojo strelsko statistiko pa je spet izboljšal Kanadčan Sidney Crosby, ki je podal Bryanu Rustu za vodstvo Pittsburgha s 3:2.