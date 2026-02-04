Naslovnica
Hokej

Tampa in Carolina nadaljujeta mrtvi tek za prvo mesto na vzhodu

Tampa, 04. 02. 2026 07.50 pred 11 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Pat Maroon

Moštvi Tampa Bay Lightning in Carolina Hurricanes nadaljujeta izenačen boj za prvo mesto vzhodne konference v hokejski ligi NHL. Obe ekipi imata 76 točk. Vodilna Tampa je po podaljšku s 4:3 dobila derbi večera s četrtimi Buffalo Sabres, Carolina je z enakim izidom ugnala Ottawa Senators.

Tampa je bila v derbiju srečnejša ekipa, saj je na domačem ledu lovila zaostanek 2:3, Darren Raddysh pa je 26 sekund pred koncem rednega dela vendarle razveselil polne tribune v dvorani Benchmark International, Jake Guentzel pa je 14 sekund pred koncem dodatnega dela poskrbel, da je na Floridi ostala tudi druga točka.

Guentzel je ob zadnjem golu prejel lepo podajo Nikite Kučerova, ki je bil z golom in podajami pri preostalih treh zadetkih ključni igralec tekme. Za domače je zadel še Oliver Björkstrand.

Jake Guentzel
Jake Guentzel
FOTO: Profimedia

Za Buffalo je dvakrat zadel Mattias Samuelsson, enkrat pa Josh Doan, a je ekipi iz zvezne države New York v derbiju zmanjkal kanček sreče za sedmo zmago na zadnjih devetih tekmah in tretje mesto v konferenci. Vnovič je bil odličen vratar Buffala Colten Ellis z 31 obrambami.

Carolina je v dvoboju z Ottawo vodila s 3:1, v končnici pa lovila zmago, ki jo je dobrih pet minut pred koncem potrdil kapetan Jordan Staal s 14. golom v sezoni. Seth Jarvis je za zmagovalce dosegel dva gola, enega Sebastian Aho.

Stephen Halliday je dosegel prvi gol na tekmi, za Kanadčane pa sta zadela tudi Tim Stutzle in Jake Sanderson, ki sta v 37. in 45. minuti izkoristila številčno prednost in poskrbela za zanimivo končnico.

New York Islanders so v domači dvorani ugnali Pittsburgh Penguins po podaljšku s 5:4, ko je po 52 sekundah dodatnega dela še drugi gol na tekmi dosegel Bo Horvat. Svojo strelsko statistiko pa je spet izboljšal Kanadčan Sidney Crosby, ki je podal Bryanu Rustu za vodstvo Pittsburgha s 3:2.

Sidney Crosby
Sidney Crosby
FOTO: AP

Crosby je najuspešnejši strelec med še dejavnimi igralci v ligi, na večni lestvici pa je osmi. Do sedmega mesta in legendarnega rojaka v dresu Detroita Steva Yzermana mu manjka še devet točk. Trenutno je na večni lestvici med najboljšimi 50 hokejisti le šesterica še aktivna, na 39. mestu pa je tudi slovenski as Anže Kopitar.

Kopitarjeve Los Angeles Kings, deveto ekipo zahoda, nova tekma čaka v noči na četrtek, ko bo v mestu angelov gostoval osmouvrščeni Seattle. V noči na petek pa pred olimpijskim premorom v ligi v goste prihaja še vodilna ekipa pacifiške skupine Vegas Golden Knights.

Izidi:
New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets 0:3

Philadelphia Flyers - Washington Capitals 4:2

Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 4:3

Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 4:3 (podaljšek)

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 5:4 (podaljšek)

Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs 2:5

Anaheim Ducks - Seattle Kraken 4:2

hokej nhl

