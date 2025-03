Tampi 'golijada' proti Buffalu

OGLAS

Florida ni imela prav veliko dela, vratar Sergej Bobrovski je tekmo končal z le 16 obrambami, trije goli floridske ekipe pa so pomenili peto zaporedno zmago. Je pa Boborovski s tem uspehom prišel do 423. zmage v karieri, s čimer je na desetem mestu lige NHL zdaj izenačen s Tonyjem Espositom. Obenem je četrtič v sezoni ostal brez prejetega gola, drugič na zadnjih treh tekmah. "Pravi blagoslov je igrati v tej ligi in živeti takšno življenje. Uživam v vsakem trenutku, ko sem na ledu, rad sodelujem s soigralci, delam vse za njih in skušam biti tam, kjer me potrebujejo. Privilegij je biti del te ekipe," je ob mejniku za spletno stran lige dejal Bobrovski.

Mark Scheifele FOTO: AP icon-expand

V Philadelphii je Winnipeg prekinil niz treh porazov in premagal domačo zasedbo s 4:1. Mark Scheifele je ob golu dodal še dve podaji, Gabriel Vilardi pa je končal s tremi podajami. Edmonton je po podaljšku premagal Montreal s 3:2. Odločilni gol je dosegel Evan Bouchard le sedem sekund pred koncem dodatnega dela igre.

Nashville pa je s 5:3 ugnal Seattle. Filip Forsberg je dosegel dva gola, Brady Skjei, Michael McCarron in Luke Evangelista so dodali po enega. Največ zadetkov na sinočnjih tekmah so videli gledalci v Tampi. Domača ekipa je po preobratu dobila vse tri točke; še sredi druge tretjine so gostje iz Buffala vodili s 5:3, a je potem junak dvoboja Jake Guentzel dosegel dva zadetka v manj kot pol minute in izid še pred zadnjim odmorom izenačil na 5:5. Skupno pa je na tekmi dosegel tri gole. Odločilni gol za zmago pa je potem v zadnji tretjini dosegel Oliver Bjorkstand.

Nikita Kučerov FOTO: AP icon-expand

V Detroitu je vratar Utaha Karel Vejmelka, ki je nekaj ur pred tekmo podaljšal pogodbo za pet let, zbral 38 obramb, njegova ekipa pa je podobno kot Tampa zrežirala preobrat in od zaostanka z 1:2 prišla do končne zmage s 4:2. Ekipa slovenskega zvezdnika v ligi NHL Anžeta Kopitarja Los Angeles bo naslednjič igrala v noči na nedeljo, ko se bodo kralji še enkrat pomerili s St. Louisom. Ta je bil v sredo boljši po kazenskih strelih s 3:2. Izidi:

Detroit Red Wings - Utah Hockey Club 2:4 Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 6:5 Florida Panthers - Columbus Blue Jackets 3:0 Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets 1:4 Carolina Hurricanes - Boston Bruins 3:2 Nashville Predators - Seattle Kraken 5:3 Dallas Stars - Calgary Flames 3:2 (podaljšek) Edmonton Oilers - Montreal Canadiens 3:2 (podaljšek) Colorado Avalanche - San Jose Sharks 7:3