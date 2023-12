Tekma kariere Zajca: pet golov in podaja za zmago nad Celovčani

Zmaji so proti favoriziranim Celovčanom, za katere igra tudi Slovenec Jan Muršak, zaostajali že z 0:3 in tudi 4:6, a prišli do podaljška in končne zmage po streljanju penalov.

Ljubljančani in Celovčani so odigrali najbrž najboljšo tekmo sezone v Tivoliju. Če ne najbolj kakovostno, pa zagotovo najbolj zanimivo. Občinstvo je lahko uživalo v lepih akcijah, v rednem delu je padlo kar 12 golov.

Predvsem pa so uživali v gledanju golov – kar ducat jih je padlo v rednem delu. Ljubljančani so po koncu prve tretjine zaostajali z 0:3, a uspeli izenačiti v drugi tretjini. V zadnjo tretjino so vstopili z golom zaostanka, saj so celovški hokejisti vodili s 3:4. Še v 53. minuti je kazalo na zmago gostov, ki so vodili s 4:6, a so zmaji s četrtim zadetkom Mihe Zajca in zadetkom Trevorja Goocha izenačili in spremljali smo podaljšek. Ker tudi po petih minutah dodatnega igralnega časa nismo dobili zmagovalca, so o tem odločali kazenski streli. Tudi tu je bil spreten 28-letni Zajc in s petim zadetkom na tekmi zagotovil zmago domači ekipi.