Tekma lige NHL v Evropi: Tampa do zmage na Švedskem

Švedski branilec Victor Hedman je izpustil prejšnji dve tekmi, tokrat pa je na domačem ledu podal za drugi gol svojega moštva in vodstvo 2:0 v 17. minuti tekme. Prvi gol na tekmi je že v 4. minuti dosegel Nikita Kučerov, na 1:2 je v drugi tretjini znižal Sam Reinhart. V 48. minuti je na 3:1 za Tampo povišal Yanni Gourde, končni izid pa je štiri minute pozneje postavil Reinhart s svojim drugim golom na tekmi. V pretekli noči so bili v ligi NHL na sporedu še tri tekme. Edmonton Oilers so doma s 4:0 ugnali New Jersey Devils. Pri tem jeMikko Koskinen, ki je prvič v letošnji sezoni mrežo ohranil nedotaknjeno, zbral 29 obramb, Leon Draisaitl, ki je domače povedel v vodstvo, pa je še osmo tekmo zapored dosegel točko.

Robby Fabbri je v svojem debiju za Detroit Red Wings zadel dvakrat in tako prispeval polovico golov ob domači zmagi s 4:2 proti Boston Bruins. Za Detroit, ki je pred tem izgubil štiri zaporedne tekme, sta zadela šeDylan Larkin in Anthony Mantha, vratar Jonathan Bernier pa je zbral dve podaji.

Winnipeg Jets so prav tako prišli do domače zmage, s 4:1 so bili boljši od Vancouver Canucks. Gostje so v drugem delu igre povedli preko J. T. Millerja, nato pa so zadevali le še domači, za katere so gole dosegli Jack Roslovic, Mark Scheifele, Kyle Connor in Adam Lowry.



Izidi:

Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning 2:3

Detroit Red Wings - Boston Bruins 4:2

Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 4:1

Edmonton Oilers- New Jersey Devils 4:0