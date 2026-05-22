Hokej

Tekma s Kanado poglavje zase, odločilni bitki šele prihajata

Fribourg, 22. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Slovenija - Slovaška

Pred slovenskimi hokejisti je bržkone najtežji preizkus v dozdajšnjem delu svetovnega prvenstva elitne divizije v švicarskem Fribourgu. Po senzacionalni zmagi proti Češki, tesnem porazu s Slovaki ter prepričljivima ničlama proti Norveški in Švedski je napočil dan za obračun s hokejsko velesilo Kanado. V slovenskem taboru se zavedajo zahtevnosti naloge, obenem pa misli naših hokejistov (najbrž) že uhajajo tudi k zadnjima preizkušnjama na prvenstvu z Dansko in Italijo.

Prav slednji bosta podali odgovor, katera od omenjenih treh reprezentanc bo morala vsaj za leto dni elitni diviziji svetovnega reprezentančnega hokeja pomahati v slovo. 

Vsi na sončni strani Alp upamo, da to ne bo Slovenija, ki je na dozdajšnjih štirih obračunih dokazala, da je upravičeno del svetovne hokejske elite. Kljub visokima porazoma z Norveško in Švedsko, ki sta prišli kot posledica velike čustvene in fizične izčrpanosti po dvobojih s Češko in Slovaško.

Na zadnji tekmi s Švedsko so slovenski hokejisti predvsem v drugi tretjini storili preveč napak.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

V petem krogu predtekmovalne skupine B v Fribourgu bo slovenski tekmec bržčas največja hokejska velesila Kanada. Čeprav so Sidney Crosby in druščina včeraj komajda in šele po podaljšku uspeli streti odpor neugodnih Norvežanov, danes ne gre računati na faktor presenečenja. "Če nam je bilo proti Švedski težko, bo proti Kanadčanom še težje," se objektivnega razmerja moči med reprezentancama zaveda odlični slovenski napadalec Matic Török.

"Če bomo izboljšali igro v drugi tretjini, smo lahko blizu najboljšim reprezentancam na prvenstvu. Tudi proti Švedom smo v prvi in zadnji tretjini delovali zelo spodbudno, a so nas napake v drugi tretjini stale znosnejšega poraza. Vsaka tekma je boj zase in nič drugače ne bo proti Kanadi," dodaja Török.

Slovenska hokejska reprezentanca ima po štirih odigranih tekmah na letošnjem svetovnem prvenstvu elitne divizije na svojem računu že tri točke.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Za zdaj imajo slovenski hokejisti glede obstanka v elitni diviziji vse v svojih rokah. Osvojene tri točke na predhodnih štirih tekmah so velik kapital, a le v primeru, da bodo na zadnjih dveh obračunih naši fantje s sebi precej bolj enakovrednima reprezentancama Danske in Italije znova na ravni tekem s Češko in Slovaško.  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej na ledu svetovno prvenstvo elitna divizija slovenska reprezentanca kanada

