Tekma vseh zvezd lige NHL povsem v znamenju Austona Matthewsa

Najboljši strelec v dveh od zadnjih treh sezon in najkoristnejši igralec (MVP) 2022 pa je bil precej skromen, kar zadeva tokratni izbor za MVP tekme zvezd: "Mislim, da bi bilo to lahko malce pristransko, glede na to, da smo v Torontu."

Na večeru All Star so nastopile štiri ekipe, kapetani pa so izbirali soigralce. Poleg Matthewsa so izbirali Connor McDavid iz Edmontona, Nathan MacKinnon iz Colorada ter Quinn Hughes iz Vancouvra.

Ekipe so igrale s tremi igralci v polju in vratarjem, in sicer dvakrat po 10 minut. Polfinalna obračuna sta se končala po kazenskih strelih.

Finale je bil izenačen pri 3:3 po polčasu, pri čemer so za Matthewsovo ekipo zadeli Clayton Keller, Mitch Marner in Matthews, za McDavidovo pa Boone Jenner, David Pastrnak in Leon Draisaitl.