Tekma za pozabo: hokejisti Olimpije visoko klonili v Celovcu

Doslej so ta neslavni rekord imeli na septembrski tekmi s Vorarlbergom (1:7). S Celovčani pa so nazadnje na domačem ledu dvakrat zmagali, enkrat po podaljšku s 3:2 in drugič decembra po preobratu in kazenskih strelih s 7:6.

Ljubljančani so v zadnjem obdobju prikazali več dobrih predstav in se utrdili na mestih, ki prinašajo dodatne kvalifikacije za končnico. A danes v Celovcu pri vodilni ekipi niso imeli svojega dne, visok poraz z 1:8 pa je tudi najvišji v sezoni.

Danes so bili daleč od možnosti za preobrat. Že začetek tekme ni bil najboljši, saj so zeleno-beli prejeli prvi gol v prvi minuti. Sledilo je obdobje enakovredne igre, toda ob koncu tretjine so domači izkoristili vsako priložnost za povišanje vodstva, do prvega odmora vodili že s 4:0 in praktično že tedaj odločili zmagovalca.

V drugi tretjini je sicer Maris Bičevskis spravil plošček v gol, ko je po strelu od daleč podstavil palico pred vrati Floriana Vorauerja. A to je bil nazadnje edini zadetek gostov, s katerim so vsaj estetsko omilili visok poraz. Celovčani so še v drugi tretjini dosegli še dva gola, po šestem je pri gostujoči ekipi namesto Lukaša Horaka med vratnici zadrsal Luka Kolin.