Hokej

'Tekme s Češko se zelo veselim. V nobenem primeru ne bom izgubil'

Ljubljana, 10. 05. 2026 16.31 pred 4 minutami 2 min branja 0

A.V.
Nik Simšič, Alexandre Texier in Lukaš Horak

Slovenski hokejisti so s sobotnim gostovanjem pri severnih sosedih zaokrožili cikel pripravljalnih tekem pred skorajšnjim začetkom svetovnega prvenstva elitne divizije v švicarskem Fribourgu. Tam se bodo varovanci selektorja Eda Terglava že na uvodni tekmi skupinskega dela tekmovanja pomerili z močno češko izbrano vrsto, ki bo imela poseben pomen za prvega vratarja naše reprezentance Lukaša Horaka.

Izvrstni vratar ljubljanske Olimpije, ki je moral zaradi neugodne poškodbe izpustiti ključni del klubske sezone, je vesel, da se je po večmesečni odsotnosti uspešno vrnil na ledeno ploskev.

"Še lepše pa je, ko se vrneš z lepo zmago (Slovenija je na zadnji domači prijateljski tekmi pred odhodom na SP na Bledu premagala Madžarsko z 2:1, op. a.). Verjamem, da bo počutje iz tekme v tekmo boljše. Komaj čakamo, da se svetovno prvenstvo prične," pravi dobro razpoloženi 31-letni češki čuvaj mreže, ki je prepričan, da bo Slovenija v Fribourgu trn v peti prav vsem tekmecem v predtekmovalni skupini B.

"Glavni cilj je seveda obstanek med elito. Naša naloga bo iti tekmo po tekmo, saj se zavedamo kakovosti udeleženk turnirja. To so vrhunske reprezentance, katerih cilj bo prav tako kot naš doseči čim boljši rezultat. Če bomo igrali tako kot znamo - z veliko agresivnosti, želje in drsanja -, lahko presenetimo tudi katerega od favoritov," optimistično razmišlja 31-letnik.

"Menim, da Italija ni edini nasprotnik v naši skupini, ki je premagljiv. Ob dobri dnevni formi bo vsak tekmec imel težave z nami. V to sem popolnoma prepričan. Kot sem že dejal, tudi če pride do kakšnega visokega poraza, se s tem ne smemo pretirano obremenjevati, saj bo že naslednji dan nova priložnost za dokazovanje. Tako to je na največjih tekmovanjih: odigraš tekmo, jo analiziraš in nato arhiviraš ter se že pripravljaš na novega tekmeca," se specifičnosti turnirskega sistema zaveda Lukaš Horak.

Slovenski hokejisti bodo med 15. in 31. majem v švicarskem Fribourgu nastopili na svetovnm prvenstvu elitne divizije. Jim bo uspelo še drugič zapored obstati med hokejsko elito?
FOTO: Luka Kotnik

Za slednjega bo že uvodni obračun s Čehi nekaj posebnega. "Lepšega uvoda v prvenstvo si osebno ne bi mogel želeti. V nobenem primeru ne bom izgubil (smeh). Šalo na stran, ne vem, v kakšni zasedbi bodo Čehi prispeli v Švico. Vsekakor pa nas čaka težka naloga. Vemo, kaj Češka pomeni v svetovnem hokejskem merilu. A ne smemo se je ustrašiti, saj bomo imeli tudi mi svoje priložnosti na tej tekmi. Le izkoristiti jih bo treba," je zaključil dobro razpoloženi Horak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej na ledu slovenska reprezentanca lukaš horak svetovno prvenstvo češka

Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Veste, da oddajate svetlobo?
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Sanjski moški
Blanca
Kmetija
Naključni morilec
