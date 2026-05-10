'Tekme s Češko se zelo veselim. V nobenem primeru ne bom izgubil'

Izvrstni vratar ljubljanske Olimpije, ki je moral zaradi neugodne poškodbe izpustiti ključni del klubske sezone, je vesel, da se je po večmesečni odsotnosti uspešno vrnil na ledeno ploskev. "Še lepše pa je, ko se vrneš z lepo zmago (Slovenija je na zadnji domači prijateljski tekmi pred odhodom na SP na Bledu premagala Madžarsko z 2:1, op. a.). Verjamem, da bo počutje iz tekme v tekmo boljše. Komaj čakamo, da se svetovno prvenstvo prične," pravi dobro razpoloženi 31-letni češki čuvaj mreže, ki je prepričan, da bo Slovenija v Fribourgu trn v peti prav vsem tekmecem v predtekmovalni skupini B.

"Glavni cilj je seveda obstanek med elito. Naša naloga bo iti tekmo po tekmo, saj se zavedamo kakovosti udeleženk turnirja. To so vrhunske reprezentance, katerih cilj bo prav tako kot naš doseči čim boljši rezultat. Če bomo igrali tako kot znamo - z veliko agresivnosti, želje in drsanja -, lahko presenetimo tudi katerega od favoritov," optimistično razmišlja 31-letnik. "Menim, da Italija ni edini nasprotnik v naši skupini, ki je premagljiv. Ob dobri dnevni formi bo vsak tekmec imel težave z nami. V to sem popolnoma prepričan. Kot sem že dejal, tudi če pride do kakšnega visokega poraza, se s tem ne smemo pretirano obremenjevati, saj bo že naslednji dan nova priložnost za dokazovanje. Tako to je na največjih tekmovanjih: odigraš tekmo, jo analiziraš in nato arhiviraš ter se že pripravljaš na novega tekmeca," se specifičnosti turnirskega sistema zaveda Lukaš Horak.

Slovenski hokejisti bodo med 15. in 31. majem v švicarskem Fribourgu nastopili na svetovnm prvenstvu elitne divizije. Jim bo uspelo še drugič zapored obstati med hokejsko elito? FOTO: Luka Kotnik

Za slednjega bo že uvodni obračun s Čehi nekaj posebnega. "Lepšega uvoda v prvenstvo si osebno ne bi mogel želeti. V nobenem primeru ne bom izgubil (smeh). Šalo na stran, ne vem, v kakšni zasedbi bodo Čehi prispeli v Švico. Vsekakor pa nas čaka težka naloga. Vemo, kaj Češka pomeni v svetovnem hokejskem merilu. A ne smemo se je ustrašiti, saj bomo imeli tudi mi svoje priložnosti na tej tekmi. Le izkoristiti jih bo treba," je zaključil dobro razpoloženi Horak.