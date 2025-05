Terglav: borbenost in ekipni duh sta na koncu naredila razliko

"Kako bi rekel ... Že na začetku smo se veliko pogovarjali, da ena ekipa lahko naredi velike stvari ane in res je bil fokus na temu, kaj pomeni, da en za drugega delamo in ta borbenost in ekipni duh sta na koncu naredila razliko. Nismo imeli veliko izkušenj, veliko je bilo novih fantov, samo so pa te fante prinesli eno pozitivno energijo in veliko želje in tu mislim, da se je na koncu naredila razlika zadnjih dveh tekem. Kako so se fanti gibali po ledu, kako so bili požrtvovalni eden za drugega in to je bila zame ena velika zmaga, da smo to dosegli," je po zmagi nad Francijo in hkrati koncu SP za slovensko izbrano vrsto o uspehu Risov povedal slovenski selektor Edo Terglav.