Terglav izbral ekipo za SP v Bolzanu

Selektor hokejske reprezentance Edo Terglav je danes določil seznam igralcev za bližnje svetovno prvenstvo divizije I (skupina A), ki se bo v nedeljo začelo v Bolzanu, so sporočili s Hokejske zveze Slovenije. Na njem so trije vratarji, sedem branilcev in 13 napadalcev, ni pa četverice članov nemškega Bremerhavna, ki še igra v finalu lige DEL.

Edo Terglav je ob odhodu ekipe na zadnji prijateljski tekmi v Parizu, ki so ju v sredo in četrtek njegovi igralci odigrali pred SP, poudaril, da se še ni odločil in da bo še počakal z objavo imen. Največja dilema je bila, ali naj čaka na razplet nemške lige in štiri člane Bremerhavna (Blaž Gregorc, Miha Verlič, Žiga Jeglič, Jan Urbas).

Edo Terglav FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Na danes objavljenem seznamu teh hokejistov ni, med tistimi, ki so odpadli po tekmah v Parizu, pa so branilca Urban Podrekar in Miha Štebih ter napadalca Luka Maver in Ken Ograjenšek, slednji se je poškodoval prejšnji teden na tekmi s Poljsko. Na seznam za SP je selektor vrnil Jako Sodjo, ki ga je sprva sicer črtal po drugem tednu priprav.

Jaka Sodja je nazaj v kadru slovenske reprezntance FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Na SP v Bolzanu bodo tako igrali vratarji Gašper Krošelj, Matija Pintarič in Žan Us, branilci Rožle Bohinc, Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Jan Ćosić, Aleksandar Magovac, Bine Mašič in Matic Podlipnik ter napadalci Miha Beričič, Jan Drozg, Žan Jezovšek, Anže Kuralt, Rok Macuh, Marcel Mahkovec, Žiga Mehle, Robert Sabolič, Nik Simšič, Jaka Sodja, Rok Tičar, Blaž Tomaževič in Matic Török.