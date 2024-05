Terglav: Moj načrt je s to ekipo na svetovno prvenstvo

OGLAS

Pripravljalna tekma Slovenija - Avstrija FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Risi so dobili vse štiri prijateljske tekme doslej, najprej so dvakrat ugnali Avstrijce, nato še Poljake. Slovenci so avstrijsko moštvo v Beljaku premagali s 6:0, v domačem Tivoliju pa s 5:2. S Poljsko so varovanci Eda Terglava na obeh tekmah moči merili v Bytomu in slavili s 3:1 ter 2:0.

"Štiri tekme, štiri zmage. Vsekakor je vedno lepo zmagati, ampak mislim, da so te tekme imele kar nekaj pomanjkljivosti. Rezultati so dobri, glede igre pa še nismo tam, kjer si želimo biti. Te napake lahko pogledamo in se prek njih pripravimo na svetovno prvenstvo. S fanti se dobro razumem že od prvega dne, vzdušje v ekipi je pravo. To se pozna tudi na treningih, vse skupaj pa mislim, da bo popolno za svetovno prvenstvo," je povedal Jan Drozg.

Njegove besede je potrdil tudi selektor Terglav: "Na pripravljalnih tekmah smo opazili nekaj manjših malenkosti, ki jih odpravljamo. Boljše delamo, s tem sem res zadovoljen, fantje so hitro in dobro pripravljeni reagirati na spremembe. Mislim, da je to dobro za to svetovno prvenstvo, kjer bo pet tekem z ekipami, ki igrajo drugačen hokej. Pomembno je, da se hitro prilagodimo nasprotnikom in smo dobri pri stvareh, o katerih se pogovarjamo."

Jan Drozg proti Češki FOTO: iihf.com icon-expand

Slovence v sredo in četrtek čakata še dve pripravljalni tekmi s Francijo v pariškem predmestju Cergy. "Malo nervoze je že čutiti, ampak pred nami sta še dve tekmi, ki ju moramo odigrati pametno. Eden od ciljev je tudi, da odigramo s čim manj poškodbami. Bo pa to zagotovo precej boljši pokazatelj za našo ekipo, saj je Francija močnejši nasprotnik v primerjavi z Avstrijo in Poljsko," je dejal slovenski reprezentant Drozg. Edo Terglav za zdaj ne bo krajšal seznama igralcev. Z njega bo sicer odpadel četrti vratar Luka Kolin, ki bo kljub temu odpotoval v Francijo zaradi bolezni Gašperja Krošlja, slovenski selektor pa prav tako ne bo več računal na Luko Gomboca, ki je kot član celovške ekipe nastopal v finalu lige ICEHL, a se ni naužil igralnih minut. "Imamo še dve tekmi v Franciji, tako da smo se odločili zraven vzeti še nekatere fante, da so v pogonu, v kolikor bi se komu kaj pripetilo. Po drugi tekmi s Francozi nas čakajo še štiri odločitve za ta zadnji rez," je pojasnil selektor Slovenije. Za zdaj ostaja odprto vprašanje četverice igralcev, ki nastopajo v Nemčiji. Blaž Gregorc, Žiga Jeglič, Jan Urbas in Miha Verlič namreč v dresu Bremerhavna igrajo v finalu nemške lige DEL, kjer v seriji zmag z 2:1 zaostajajo za Eisbaren Berlinom.

Igralci Bremerhavna po porazu v Berlinu FOTO: AP icon-expand

Finale lahko odloči peta tekma, ki je na sporedu v petek, reprezentanca pa prvenstvo pričenja v nedeljo. "Vemo, kako je to v finalu. Ne glede na to, ali zmagaš ali izgubiš, so prisotne emocije, klubske obveznosti. Malo bomo še počakali, ampak v mojih mislih je ta ekipa, ki jo imamo trenutno," je povedal Terglav, ki ne polaga prevelike upe v nemško falango.

Vloga kapetana bo na svetovnem prvenstvu pripadla Robertu Saboliču: "Tokrat se je trener odločil zame. Sicer ima naša ekipa več starejših članov, ki vodimo moštvo. Po svojih močeh pomagam, če vidim, da je kaj narobe, povem, dajem nasvete mlajšim." "Našo ekipo je vselej krasil ekipni duh. Vsi se poznamo, sodelujemo dobro med sabo in imamo močan moštveni duh. Tudi na tem prvenstvu bo to velika stvar. Veliko stvari smo že predelali, a še je prostor, da dvignemo igro," je dodal kapetan Sabolič, ki je pohvalil dobro delo obrambne tretjine in vratarjev. Po dveh obračunih s Francijo bodo slovenski hokejisti odpotovali na prizorišče svetovnega prvenstva, ki se bo začelo v nedeljo. V Bolzanu bodo tako Slovenci merili moči z Južno Korejo, Romunijo, Italijo, Japonsko in Madžarsko.