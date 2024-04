Terglav o lovu na hokejsko elito: Vsaka tekma bo pomembna in vsaka bo za nas finale

"Vsi so tu, ki smo jih želeli. Imamo nekaj težav z boleznimi, a igralci, ki smo jih želeli, so tu. Želim si, da ekipa vse pusti na ledu, da vsak dan, ko pridemo v dvorano, damo vse od sebe. Če bo ta energija prava, se lahko zgodijo velike stvari. Gremo dan za dnem," je o pristopu na pripravah dejal Edo Terglav. V soboto bo po prijateljskih tekmah z Avstrijo (v četrtek v Ljubljani, v petek v Beljaku) naredil prvi rez. Za zdaj ima v kadru 16 napadalcev in deset branilcev, na SP bo odpeljal predvidoma 13 napadalcev in sedem branilcev.

"Nekaj fantov moramo videti, če lahko igrajo na tej ravni. Nekaj je mladih, ki so igrali samo na SP do 20 let. Tudi zato bosta tekmi z Avstrijo prišli prav, da vidimo, kako se znajdejo. Bomo pa imeli šest pripravljalnih tekem z dobrimi nasprotniki, da vidimo, kje smo," pravi Terglav. V dosedanjem delu sezone so Slovenci že odigrali štiri prijateljske tekme z Italijo in Madžarsko, ki bosta predvidoma najmočnejša slovenska tekmeca v Bolzanu. "Italijani so izkušena ekipa, imajo veliko starejših igralcev, gradijo ekipo tudi za olimpijske igre. A mi imamo svoje cilje. Pokazali smo že, da lahko igramo s temi ekipami, je pa treba v teh treh tednih pripraviti fante, da bodo v pravi formi."