Terglav po drugi zmagi proti Italijanom: Dobro so se ujeli starejši in mlajši, imamo pravo mešanico

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Za slovensko izbrano vrsto sta bili tekmi v Italiji predzadnji test na poti priprav na drugoligaško SP. To bo konec aprila in v začetku maja gostila prav Italija oziroma Bolzano, kjer so izbranci selektorja Eda Terglava zmagali v četrtek. Dobili pa so tudi današnjo drugo tekmo, a šele po kazenskih strelih. Selektor Terglav je za tokratni zbor, potem ko je novembra v Budimpešti preizkušal predvsem novince in mlade igralce, že povabil tudi del standardnega jedra ekipe. Na mini turneji so nastopili tudi nekateri mladi, ki so se v tej sezoni že izkazali v selekciji U20 in iščejo priložnost za skok v člansko ekipo. Po četrtkovi učinkoviti predstavi, v kateri je večinoma branil Gašper Krošelj, je tokrat Terglav med vratnici poslal Matijo Pintariča.

Matija Pintarič FOTO: AP icon-expand

Po prvi tretjini brez zadetkov so do vodstva prišli Italijani, ki so v drugi izkoristili "power play". A je še v tem delu igre za izenačenje poskrbel Jan Ćosić. Ker zadetkov v zadnji tretjini ni bilo, malenkostno terensko premoč so pri razmerju strelov sicer imeli Slovenci (skupno 30-27), sta ekipi igrali podaljšek, a tudi ta še ni prinesel odločitve. Pri kazenskih strelih pa je bil kot edini v drugi seriji uspešen Ken Ograjenšek, ki je tako odločil tekmo. Naslednjič se bodo slovenski hokejisti zbrali že na pripravah pred SP. Začetek teh pri Hokejski zvezdi načrtujejo za začetek aprila, a je veliko odvisno tudi od tega, kako uspešni bodo igralci v klubih oziroma kako hitro bodo ostali brez tekmovalnih obveznosti. SP pa bo nato v Bolzanu potekalo od 28. aprila do 4. maja, poleg Slovenije in Italije se bodo za elitno skupino borili še Južna Koreja, Romunija, Japonska in Madžarska.

Edo Terglav FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand