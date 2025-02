Terglav: Rezultat ni pomemben, pomembno je, da fantje naberejo izkušnje

"Za Poljsko smo zdaj skušali narediti ekipo, mlado generacijo, ki bi naslednja vodila reprezentanco. Nekaj fantov iz prejšnje akcije je zraven, nekaj jih je odpovedalo, saj je februar tak del sezone, ko imajo vsi veliko tekem. Bližajo se končnice, prisotna je utrujenost, manjše poškodbe in tudi klubi so nas prosili, če lahko kakšnega pustimo doma," pravi 45-letni selektor. Kot je dodal, velikih težav s seznamom igralcev vseeno ni imel, bo pa to priložnost, da se dokaže še kdo drug.

Slovenski selektor je še pred odhodom na Poljsko danes pred dvorano Tivoli v Ljubljani stopil pred novinarje. Sprva se je dotaknil prejšnje reprezentančne akcije, ko je Slovenija novembra nastopila na mednarodnem turnirju v Budimpešti in kjer je Terglav priložnosti ponudil predvsem mlajšim igralcem.

Slovenski hokejisti se bodo v Sosnowiecu pri Katovicah od četrtka do sobote merili z reprezentancami Italije, Madžarske in Poljske. Varovanci selektorja Eda Terglava se tokrat niso zbrali v svoji tradicionalni bazi na Bledu, saj bo v ledeni dvorani potekala celovita prenova hladilnega sistema.

V primerjavi s prvotnim seznamom vabljenih igralcev na zbor je sicer prišlo do treh sprememb. Ožbe Šlibar bo zamenjal Matica Podlipnika, ki ima klubske obveznosti, Tjaš Lesničar bo v napadu menjal Kena Ograjenška, ki sanira manjšo poškodbo, manjkal pa bo tudi Jan Ćosić, namesto njega je vpoklican Nejc Brus.

Na Terglavovem seznamu so tako vratarja Luka Kolin in Matija Pintarič ter branilci Rožle Bohinc, Aljoša Crnović, Nejc Brus, Tian Hebar, Ožbe Šlibar, Ožbej Rep in Žiga Urukalo.

Med napadalci je Terglav v reprezentanco vpoklical Miho Beričiča, Roka Kapela, Marcela Mahkovca, Luko Maverja, Tjaša Lesničarja, Jureta Povšeta, Marka Severja, Nika Simšiča, Jako Sodjo, Erika Svetino, Jako Šturma, Matica Töröka in Anžeta Žežlja.

Kot je še omenil Terglav, bo cilj tudi te reprezentančne akcije, da mladi igralci naberejo čim več izkušenj. "Veliko fantov bo prej ali slej zaključilo in če ne bomo zdaj poskrbeli, bo potem nastala velika luknja. Ti turnirji so zelo dobrodošli, da vidimo na kakšnem nivoju so fantje, v kakšni vlogi bodo lahko igrali za reprezentanco," je dejal Terglav, sicer tudi pomočnik trenerja pri francoskem Grenoblu.