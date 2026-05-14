Terglav: V Švici želimo najboljšim mešati štrene

Po tekmi s Češko bodo slovenski hokejisti že naslednji dan (nedelja) na novi težki preizkušnji, ko jo čaka obračun z Norveško. "Na svetovnem prvenstvu ni lahkih tekem," vselej poudarja selektor risov Edo Terglav.
In nadaljuje: "Pri Češki je prišlo do velikih sprememb. Kljub dvanajstim odpovedim bi lahko sestavili tri približno enakovredno kakovostne ekipe, pa bi bili še vedno konkurenčni. Norveška ima tudi nekaj sprememb, je nekoliko pomlajena v primerjavi z lanskim prvenstvom, a smo ji lahko bližje kot Češki. Takoj na začetku bo to dober test za nas."
Čeprav je glavni cilj obstanek med najboljšimi hokejsimi reprezentancami na svetu, si Terglav in reprezentanti s pritiskom rezultata ne belijo glav. "Najpomembneje je, da igramo naš, slovenski hokej. Z veliko borbenosti in želje, da na vsaki tekmi čim dražje prodamo svojo kožo. Zame osebno bo vsaka tekma kot finale. In upam, da tako razmišljajo tudi fantje v garderobi," se velikih tekmecev ne boji slovenski selektor.
Preračunavanja ne bo, zatrjuje Terglav. "V Švico nismo prišli kot turisti, ampak želimo nekaj konkretnega narediti na tem prvnstvu. Moja želja je, da smo čim bližje vsakemu nasprotniku. Znamenitosti me ne zanimajo, najboljšim ekipam želimo mešati štrene," optimistično napoveduje nekdanji odlični hokejist.
"Danska reprezentanca se je prav tako pomladila, tudi oni so šli podobno kot Norvežani v (delno) menjavo generacij. Kar se ostalih nasprotnikov tiče, Slovaška, Kanada in Švedska prihajajo v nekoliko spremenjenih zasedbah, a imajo zelo širok izbor igralcev. Zavedamo se, da bodo prišli tudi slabi trenutki, slabše tekme, saj je sedem tekem v desetih dneh težko zdržati na enaki ravni, upamo pa na najboljše," je še pristavil Edo Terglav.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.