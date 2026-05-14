Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Terglav: V Švici želimo najboljšim mešati štrene

Ljubljana, 14. 05. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Slovenija - Madžarska

Slovenska hokejska reprezentanca odšteva zadnje dneve pred uvodnim nastopom na letošnjem svetovnem prvenstvu elitne divizije v švicarskem Fribourgu. Za uvod jo v soboto čaka obračun z velesilo Češko, selektor risov Edo Terglav pa verjame, da bodo njegovi izbranci pokazali veliki moštveni duh, ki jih je krasil že na lanskem SP. Ni skrivnost, da je glavni cilj obstanek med elito.

Po tekmi s Češko bodo slovenski hokejisti že naslednji dan (nedelja) na novi težki preizkušnji, ko jo čaka obračun z Norveško. "Na svetovnem prvenstvu ni lahkih tekem," vselej poudarja selektor risov Edo Terglav.

In nadaljuje: "Pri Češki je prišlo do velikih sprememb. Kljub dvanajstim odpovedim bi lahko sestavili tri približno enakovredno kakovostne ekipe, pa bi bili še vedno konkurenčni. Norveška ima tudi nekaj sprememb, je nekoliko pomlajena v primerjavi z lanskim prvenstvom, a smo ji lahko bližje kot Češki. Takoj na začetku bo to dober test za nas." 

Preberi še 'Enako zahtevno bo kot lani, a cilj je obstati med elito'

Čeprav je glavni cilj obstanek med najboljšimi hokejsimi reprezentancami na svetu, si Terglav in reprezentanti s pritiskom rezultata ne belijo glav. "Najpomembneje je, da igramo naš, slovenski hokej. Z veliko borbenosti in želje, da na vsaki tekmi čim dražje prodamo svojo kožo. Zame osebno bo vsaka tekma kot finale. In upam, da tako razmišljajo tudi fantje v garderobi," se velikih tekmecev ne boji slovenski selektor.

Preračunavanja ne bo, zatrjuje Terglav. "V Švico nismo prišli kot turisti, ampak želimo nekaj konkretnega narediti na tem prvnstvu. Moja želja je, da smo čim bližje vsakemu nasprotniku. Znamenitosti me ne zanimajo, najboljšim ekipam želimo mešati štrene," optimistično napoveduje nekdanji odlični hokejist.

Preberi še 'Lani smo dokazali, da si zaslužimo biti del hokejske elite'

"Danska reprezentanca se je prav tako pomladila, tudi oni so šli podobno kot Norvežani v (delno) menjavo generacij. Kar se ostalih nasprotnikov tiče, Slovaška, Kanada in Švedska prihajajo v nekoliko spremenjenih zasedbah, a imajo zelo širok izbor igralcev. Zavedamo se, da bodo prišli tudi slabi trenutki, slabše tekme, saj je sedem tekem v desetih dneh težko zdržati na enaki ravni, upamo pa na najboljše," je še pristavil Edo Terglav.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej na ledu svetovno prvenstvo slovenska reprezentanca elitna divizija edo terglav

'Nič ne bomo preračunavali, v vsako tekmo je treba iti na polno'

24ur.com 'Lani smo dokazali, da si zaslužimo biti del hokejske elite'
24ur.com Sabolič: Imamo dovolj kakovosti za obstanek med elito
24ur.com Risi v en glas: Naša največja prednost je veliko slovensko srce
24ur.com 'Nič ne bomo preračunavali, v vsako tekmo je treba iti na polno'
24ur.com Sekulić priznava: Imamo prednost, ki jo bomo morali izkoristiti
24ur.com Cilj Primorja jasen: izogniti se izpadu in usodi Rogaške, tudi s pomočjo Rijeke
24ur.com 'Pritisk rezultata? To je privilegij, ki ga želim čutiti'
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
Pri 43 letih bo prvič postal očka
zadovoljna
Portal
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, bike čaka mirnejši tempo
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, bike čaka mirnejši tempo
Kje živijo najlepši ljudje? Razkrivamo seznam najbolj privlačnih narodov
Kje živijo najlepši ljudje? Razkrivamo seznam najbolj privlačnih narodov
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
vizita
Portal
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zakaj zboleva vse več mladih? Glavni razlog bi lahko predstavljavljala prekomerna telesna teža
Zakaj zboleva vse več mladih? Glavni razlog bi lahko predstavljavljala prekomerna telesna teža
cekin
Portal
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Izračun: stroški najema in kredita v Ljubljani. Kaj se bolj splača?
Izračun: stroški najema in kredita v Ljubljani. Kaj se bolj splača?
Pozabite na ta mit o službah, saj ne deluje
Pozabite na ta mit o službah, saj ne deluje
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
moskisvet
Portal
Po 20 letih njeni boki še vedno ne lažejo
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Se še spomnite Conchite Wurst? Danes ga boste komaj prepoznali
Se še spomnite Conchite Wurst? Danes ga boste komaj prepoznali
dominvrt
Portal
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
voyo
Portal
Otroška igra
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713