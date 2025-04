Terglav za SP vpoklical tudi 'svežega Slovenca' Horaka

V ekipo so povabili še napadalce Miho Beričiča (Olimpija), Roka Kapla (Olimpija), Marcela Mahkovca (Olimpija), Roberta Saboliča (Olimpija), Nika Simšiča (Olimpija), Jako Sodjo (Olimpija) in Jako Šturma (Jesenice).

Poleg Lukaša Horaka je strokovni štab pod vodstvom selektorja Eda Terglava po koncu slovenskega prvenstva, ki ga je v finalu proti Acroni Jesenicam dobila Olimpija, povabil še vratarja Luko Kolina (Olimpija) in branilce Aljošo Crnovića (Olimpija), Jana Ćosića (Olimpija), Blaža Gregorca (Olimpija) in Bineta Mašiča (Olimpija).

Omenjeni se bodo doslej izbranim kandidatom za reprezentanco, skupaj se bodo prihodnji teden pripravljali v Mariboru, pridružili v ponedeljek, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije (HZS). Selektor izmed kandidatov zaradi klubskih obveznosti tako čaka le še na vratarja Gašperja Krošlja.

Preostali tekmi v gosteh bo igrala 2. maja z Madžarsko in 6. maja s Kazahstanom v Stockholmu. Slovenija bo na SP v predtekmovanju igrala v skupini A v Stockholmu, tekmeci bodo Avstrija, Finska, Francija, Kanada, Latvija, Slovaška in Švedska. Skupino B v Herningu sestavljajo Češka, Danska, Nemčija, Madžarska, Kazahstan, Norveška, Švica in ZDA.