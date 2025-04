Terglav: Prijetno sem presenečen nad predstavo naših mladih risov

Risi so bili večino časa boljši nasprotnik in so držali pobudo v svojih rokah. Po prvem slovenskem zadetku Anžeta Žežlja v uvodnih minutah tekme so zahodni sosedje sicer nekoliko okrepili pritisk na slovensko obrambno tretjino, ki je ostajala zbrana in nepremagljiva. Italijanom je dobri dve minuti pred koncem prvega dela le uspelo premagati slovenskega vratarja Matija Pintariča.

V drugi del srečanja so varovanci selektorja Eda Terglava vstopili odločno, saj nasprotniki prvih pet minut v tej tretjini sploh niso prišli do strela. Slovenci so vztrajno pletli svojo mrežo in na polovici srečanja vanjo ujeli drugi zadetek. Uspešen je bil Miha Štebih. Minute, ki so sledile, so bile v znamenju novih slovenskih strelov na gol, ki pa niso končali v italijanski mreži.