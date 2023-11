Tesen poraz Los Angelesa proti Washingtonu

Kralji so tekmo sicer dobro začeli, saj so v uvodni tretjini povedli prek Arthurja Kaliyeva. To pa je bil tudi edini domači zadetek na tekmi. Že v prvi tretjini so gosti izenačili, ko je zadel Anthony Mantha, v drugi tretjini pa je za prestolnike zadel še Connor McMichael. Tretja je kljub iskanju kraljev poti do izenačenja minila brez golov. Ko se je že zdelo, da so gostitelji prek Kopitarja dosegli zadetek za izenačenje 8:30 minute pred koncem tekme, je bil Washington uspešen pri izzivu in sodniki so Los Angelesu dosodili prepovedan položaj.

Naslednja tekma kralje čaka v nedeljo, ko bodo doma gostili Colorado Avalanche. Los Angeles je tako po petih zaporednih zmagah doživel prvi poraz. Kralji so ta čas na četrtem mestu zahodne konference, po 20 tekmah so zbrali 29 točk.