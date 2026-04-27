'Težko je dojeti, da je vsega konec'

"Vsekakor je to sladko-grenak trenutek. Potočil bom še kakšno solzo, ampak to je življenje ... Zadnjih 20 let je zame bila izjemna izkušnja. Doživel sem vse, lepe trenutke, tudi slabe in kakšno grdo stvar. Tudi poraz na koncu ni način, kako bi se želel posloviti, ampak tako je in s tem je treba živeti," je po zadnji tekmi, ki jo je Colorado dobil s 5:1 in s tem brez poraza osvojil serijo, dejal 38-letni Hrušičan. Z ledene ploskve dvorane Crypto.com Arena v Los Angelesu se je "deček iz Slovenije", kot so ga pri 18 letih imenovali ob prihodu v ligo NHL, poslovil ob stoječih ovacijah domače publike. Poklonili so se mu tudi soigralci, ki so ga po tekmi obkrožili in ga pospremili s ploskve. Anže Kopitar je vseh 20 sezon v najmočnejši hokejski ligi na svetu igral za kralje.

Hči in sin odslej ne bosta imela na voljo le "občasnega" očeta



"Začel sem se zavedati, da je to zadnja tekma tam nekje pet, šest minut pred koncem. V zadnjih 20 letih nisem nikoli imel tega občutka. Prej sem vedno po končani sezoni razmišljal o naslednji. Zdaj tega ne bo več. Zaenkrat je to še težko dojeti," je pojasnil občutke novinarjem. Ozirajoč se na svoja otroka, 11-letno Nežo in 9-letnega Jakoba, je dodal: "Ampak tu sta tudi dva razloga, zakaj bom tudi v prihodnjih sezonah užival ... Zanju sem bil zaradi svoje kariere doslej le občasni oče. Zdaj bosta imela očeta na voljo ves čas."

Anže Kopitar je po porazu v seriji 1. kroga končnice proti zasedbi Colorado Avalanche še zadnjič v bogati karieri pomahal v slovo občinstvu v losangeleški Crypto.com Areni. FOTO: AP

Drew Doughty: "Težko najdem prave besede zanj. Bil je pravi kapetan."



Ob tekmovalnem slovesu se bo zapisal kot eden najbolj uspešnih članov moštva iz Los Angelesa v zgodovini. Že marca je postavil nov rekord za najboljšega strelca kluba vseh časov, ko je s 1308. točko v rednem delu presegel še eno klubsko legendo, Marcela Dionneja. V karieri je odigral 1521 tekem rednega dela in dosegel 1316 točk, na 107 tekmah končnice pa je prispeval še 89 točk. Leta 2012 in 2014 je z moštvom iz mesta angelov postal prvak lige NHL, v karieri pa se je podpisal še pod številne rekorde svoje franšize in nagrade v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Dvakrat je bil izbran za najboljšega obrambno usmerjenega napadalca.

Drew Doughty (levo) in Anže Kopitar sta kar 18 od skupno 20 Kopitarjevih sezon v dresu moštva Los Angeles Kings preživela kot soigralca in prijatelja. Nepozaben dvojec se je med drugim v letih 2012 in 2014 (raz)veselil dveh naslovov pvaka lige NHL. FOTO: AP

Njegovo slovo v pretekli noči je bilo izjemno čustveno tudi za soigralce. Branilec Drew Doughty, ki je s Kopitarjem odigral 18 od 20 sezon, se je težko zbral. "Trudim se, da ne bi razmišljal o tem, še posebej zdaj tu v pogovoru z novinarji. Imel je izjemno tekmovalno kariero in ogromno je prispeval temu klubu. Zelo težko bo igrati brez njega." D.J. Smith: "Kopi" je stara šola, poznal je imena vseh otrok vseh članov ekipe."



Poklonili so se mu tudi v taboru tekmecev iz Colorada. "Imam res veliko spoštovanja do njega. Vsi v tej ligi razmišljajo enako - gre za res pravega profesionalca," je dejal kapetan ekipe Avalanche Gabriel Landeskog. O Kopitarjevem značaju je spregovoril začasni trener kraljev D.J. Smith: "Nihče ni večji od ekipe in Kopi je to pokazal čisto vsak dan. Želim si, da bi vsi, ki se bodo vrnili v ta klub, nadaljevali z njegovim pristopom."

Anžeta Kopitarja so po koncu obračuna s Coloradom v znak globokega spoštovanja obkrožili soigralci. FOTO: AP

"Poznal je imena vseh otrok od prav vseh članov ekipe. To so stvari, ki so nekako zamrle v tem času superzvezdnikov ... Ampak Kopi je iz stare šole, je imeniten človek. Želim si, da bi se čim več ljudi naučilo kaj od njega," je dodal Smith. In kako si Kopitar želi, da se ga bodo zapomnili v ligi NHL? "Predvsem kot dobrega soigralca. No, kot dobrega soigralca in dvakratnega zmagovalca Stanleyjevega pokala. Tako bo v redu."