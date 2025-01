Thompson z 32 obrambami paral živce igralcem Calgaryja

Logan Thompson, ki je v ponedeljek z Washingtonom podpisal šestletno pogodbo v vrednosti 35,1 milijona dolarjev (povprečna letna vrednost 5,85 milijona dolarjev), je zmagal na šestih zaporednih tekmah.

"Trenutno se počutim dobro," je dejal Thompson, ki prihaja iz Calgaryja. "Mislim, da je moje telo zdržalo vse leto. Vsako tekmo se počutim zelo dobro, tudi po zaslugi naše ekipe. Redno mi lajšajo življenje."

Pierre-Luc Dubois, Dylan Strome in Aljaksej Protas so zadeli za Capitals, ki so zmagali sedem od osmih tekem in v vsakem obračunu dovolili zgolj dva zadetka ali manj.

"To samo govori o naši ekipi, vzdušju v garderobi ter našem trenerskem štabu in sistemu," je dejal Thompson. "Ko se držimo našega sistema, tekmecem ne pustimo veliko in poskrbimo, da naš nasprotnik dobi tisto, kar si zasluži." Washington ima na vrhu vzhodne konference 73 točk.