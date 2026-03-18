'To je bila po vseh merilih najboljša tekma sezone'

Olimpija - Bolzano Aljoša Kravanja

Olimpija - Bolzano Aljoša Kravanja

Olimpija - Bolzano Aljoša Kravanja

Olimpija - Bolzano Aljoša Kravanja

Olimpija - Bolzano Aljoša Kravanja

Olimpija - Bolzano Aljoša Kravanja

Olimpija - Bolzano Aljoša Kravanja

Olimpija - Bolzano Aljoša Kravanja

Olimpija - Bolzano Aljoša Kravanja

Olimpija - Bolzano HK Olimpija Ljubljana

Olimpija - Bolzano Aljoša Kravanja























Zmaga ljubljanskih hokejskih zmajev je prva domača v tej seriji; na prvih treh obračunih ekip, ki sta v rednem delu lige ICE zasedli četrto in šesto mesto, je vselej zmagala gostujoča zasedba. Ljubljančani so na Južnem Tirolskem slavili s 3:2 po podaljšku in 3:2, Bolzano pa v Ljubljani z 2:1. Tokrat pa so (skorajda) v polnem Tivoliju, zbralo se je več kot 4000 gledalcev, domačo zmago slavili zmaji.

Velika spodbuda je bil že sobotni dvoboj na Južnem Tirolskem, ko so zmaji v pičlih 38 sekundah prišli od zaostanka z 0:2 do zmage s 3:2. Tudi tokrat so hokejisti obeh ekip spet uprizorili pravo tekmo končnice, ostro, na trenutke tudi nekoliko grobo in vsaj v prvem delu še zelo izenačeno.

Ben Cooper FOTO: Luka Kotnik

"Odigrali smo skorajda popolno tekmo. In to v obeh smereh," se je po zanesljivi zmagi brez prejetega gola (4:0) smejalo strategu Olimpije Benu Cooperju. " Tako se odigra tekma končnice. Disciplinirano, odgovorno in z veliko mero borbenosti in želje. Nato rezultat pride kar sam," je nadaljeval 48-letni Kanadčan na klopi hokejskih zmajev, ki se zaveda, da Olimpija še ni naredila ničesar. Najtežje je priti do četrte zmage v seriji ...

"Potrebno je osvojiti štiri zmage za napredovanje. Tako se bomo lotili tudi novega gostovanja v Bolzanu. Pričakujem odgovor tekmecev, toda mi bomo pripravljeni," "obljublja" Cooper, ki je na vsa usta hvalil vzdušje v Tivoliju. "Navijači so s svojo energijo kar nosili naše fante. Bilo je izjemno vzdušje, najboljše v sezoni. Upam, da se še ponovi v tej končnici," gleda naprej strateg ljubljanske Olimpije, ki je želel pohvaliti vratarja zeleno-belih Dustina Tokarskega, ki je na začetku marca vstopil v drsalke poškodovanega Lukaša Horaka in svoje delo opravlja zelo dobro.

Na četrti tekmi v Tivoliju sploh ni prejel gola ... "Branil je odlično. Vsako tekmo je bolj samozavesten. Zelo miren je v kaosu pred vrati. Dolgo časa ga že poznam. Osvojil je številne naslove na različnih ravneh v Kanadi. Lahko rečem, da je vratar za velike tekme. V Frankfurtu bi dobil enako plačilo, zato se je odločil za prihod Ljubljano, kjer se lahko bori za naslov. Želi biti del naše zgodbe. Veseli smo, da je z nami," je zaključil Ben Cooper.

Jan Drozg na tekmi v Tivoliju. Mariborčan je dosegl drugi gol za zmaje. FOTO: Aljoša Kravanja