Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

'To je bila po vseh merilih najboljša tekma sezone'

Ljubljana, 18. 03. 2026 09.24 pred 13 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Jan Drozg

Akterji na ledeni ploskvi, kot tudi "očividci" s tribun na četrtem obračunu četrtfinala končnice lige ICE so enotni: Olimpija je odigrala najboljšo tekmo sezone. Črpajoč energijo, ki je igralcem vseh 60 minut dajal razgreta množica navijačev, ki je skorajda do zadnjega kotička napolnila Tivoli, so ljubljanski oklepniki proti Bolzanu prišli še do tretje zmage (4:0) in so le še eno oddaljeni od preboja v polfinale. Ekipi igrata na štiri zmage, če bo Bolzano v četrtek na peti tekmi znižal skupni izid, bo nato šesta v Ljubljani v soboto, morebitna sedma pa v Italiji 25. marca.

Zmaga ljubljanskih hokejskih zmajev je prva domača v tej seriji; na prvih treh obračunih ekip, ki sta v rednem delu lige ICE zasedli četrto in šesto mesto, je vselej zmagala gostujoča zasedba. Ljubljančani so na Južnem Tirolskem slavili s 3:2 po podaljšku in 3:2, Bolzano pa v Ljubljani z 2:1. Tokrat pa so (skorajda) v polnem Tivoliju, zbralo se je več kot 4000 gledalcev, domačo zmago slavili zmaji. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Velika spodbuda je bil že sobotni dvoboj na Južnem Tirolskem, ko so zmaji v pičlih 38 sekundah prišli od zaostanka z 0:2 do zmage s 3:2. Tudi tokrat so hokejisti obeh ekip spet uprizorili pravo tekmo končnice, ostro, na trenutke tudi nekoliko grobo in vsaj v prvem delu še zelo izenačeno. 

Ben Cooper
Ben Cooper
FOTO: Luka Kotnik

"Odigrali smo skorajda popolno tekmo. In to v obeh smereh," se je po zanesljivi zmagi brez prejetega gola (4:0) smejalo strategu Olimpije Benu Cooperju. " Tako se odigra tekma končnice. Disciplinirano, odgovorno in z veliko mero borbenosti in želje. Nato rezultat pride kar sam," je nadaljeval 48-letni Kanadčan na klopi hokejskih zmajev, ki se zaveda, da Olimpija še ni naredila ničesar. Najtežje je priti do četrte zmage v seriji ... 

"Potrebno je osvojiti štiri zmage za napredovanje. Tako se bomo lotili tudi novega gostovanja v Bolzanu. Pričakujem odgovor tekmecev, toda mi bomo pripravljeni," "obljublja" Cooper, ki je na vsa usta hvalil vzdušje v Tivoliju. "Navijači so s svojo energijo kar nosili naše fante. Bilo je izjemno vzdušje, najboljše v sezoni. Upam, da se še ponovi v tej končnici," gleda naprej strateg ljubljanske Olimpije, ki je želel pohvaliti vratarja zeleno-belih Dustina Tokarskega, ki je na začetku marca vstopil v drsalke poškodovanega Lukaša Horaka in svoje delo opravlja zelo dobro. 

Na četrti tekmi v Tivoliju sploh ni prejel gola ... "Branil je odlično. Vsako tekmo je bolj samozavesten. Zelo miren je v kaosu pred vrati. Dolgo časa ga že poznam. Osvojil je številne naslove na različnih ravneh v Kanadi. Lahko rečem, da je vratar za velike tekme. V Frankfurtu bi dobil enako plačilo, zato se je odločil za prihod Ljubljano, kjer se lahko bori za naslov. Želi biti del naše zgodbe. Veseli smo, da je z nami," je zaključil Ben Cooper.

Jan Drozg na tekmi v Tivoliju. Mariborčan je dosegl drugi gol za zmaje.
Jan Drozg na tekmi v Tivoliju. Mariborčan je dosegl drugi gol za zmaje.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Mislim, da je tekmo prelomila situacija, ko smo imeli dva igralca man na ledu in se uspeli ubraniti. Nato je steklo v napadu in tekmo smo uspešno pripeljali v svoj pristan. Zavedamo se, da nismo naredili ničesar, tako da bomo že na peti tekmi spet lačni zmage," je povedal strelec drugega gola v Tivoliju Jan Drozg, ki ima izkušnje z igranjem v ligi KHL, kot tudi v NHL-ju. 

Izid, četrta tekma četrtfinala končnice lige ICE:
HK Olimpija Ljubljana - Bolzano 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Quince 22., Drozg 37., Kapel 40., Pance 57.

hokej ice olimpija bolzano

Boj za končnico: Columbus ugnal vodilno Carolino

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573