Predsednik Olimpije Butara: To je nagrada za katero smo garali zadnjih osem let

Zmaji bodo prvo domačo tekmo polfinala v Hali Tivoli, ki je že skoraj popolnoma razprodana, igrali v torek ob 19.15. Ekipi izmenjujoče igrata doma in v gosteh, naslednja tekma v Ljubljani bo prihodnjo nedeljo, morebitna tretja pa v četrtek, 9. aprila. Polfinale je prvi za Olimpijo, odkar se je klub pred petimi sezonami pridružil najmočnejšemu regionalnemu tekmovanju.
"Izjemno sem srečen, da smo se uvrstili v polfinale. Imamo skupino neverjetnih fantov, ne samo na ledu, tudi v pisarni. To je nagrada, za katero smo garali, ne samo vso sezono, ampak v obdobju osmih let. To je resen korak naprej v naših ciljih. Kapo dol vsem fantom za to, kar smo dosegli," je ob robu treninga dejal predsednik kluba Miha Butara.
"Poleg navdušenja vsi vemo, da je v polfinalu vse možno. Navkljub doseženim ciljem se pri tem ne zaustavljamo. A dejstvo je, da je polna Hala Tivoli naš dodatni igralec, zato vse pozivam, da podprejo igralce. Dostojno se bomo borili, a z magičnim vzdušjem lahko naredimo še korak naprej," je dodal predsednik.
Olimpija je po šestem mestu v rednem delu lige v četrtfinalu izločila Bolzano s 4:1 v zmagah. Pustertal, proti kateremu so Ljubljančani v rednem delu izgubili tri od štirih tekem, je presenetljivo premagal štirikratnega zaporednega prvaka Salzburg s 4:0. Redni del lige je končal na petem mestu, mesto in dve točki pred Olimpijo. Predsednika izidi rednega dela sezone se skrbijo. "Končnica je čisto nekaj drugega. Zgodovina ne pove veliko, končnica je čisto druga zgodba, druga igra, odločajo tudi trenutni momenti, forma in na koncu želja."
Olimpija se je s Pustertalom srečala tudi v zaključku prejšnjih dveh sezon. V obeh primerih so kvalifikacije za končnico dobili Južnotirolci. Prvič v zgodovini lige bodo v polfinalu igrali predstavniki vseh štirih sodelujočih držav v ligi. Prav tako bo letos kronan novi prvak lige, saj nihče od polfinalistov še ni osvojil naslova. "To je samo rast. Je presenečenje, verjetno tudi kaj slabe volje, a na koncu je samo pozitivno. Pomeni, da vsa hokejska središča lahko delajo korake naprej, kar kaže na raznovrstnost in moč lige. Letos bo kronan nekdo, ki še ni bil prvak. To daje moč tekmovalnosti in zanimivost celotni ligi," je še dejal Butara.
