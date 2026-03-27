Predsednik Olimpije Butara: To je nagrada za katero smo garali zadnjih osem let

Zmaji bodo prvo domačo tekmo polfinala v Hali Tivoli, ki je že skoraj popolnoma razprodana, igrali v torek ob 19.15. Ekipi izmenjujoče igrata doma in v gosteh, naslednja tekma v Ljubljani bo prihodnjo nedeljo, morebitna tretja pa v četrtek, 9. aprila. Polfinale je prvi za Olimpijo, odkar se je klub pred petimi sezonami pridružil najmočnejšemu regionalnemu tekmovanju.

"Izjemno sem srečen, da smo se uvrstili v polfinale. Imamo skupino neverjetnih fantov, ne samo na ledu, tudi v pisarni. To je nagrada, za katero smo garali, ne samo vso sezono, ampak v obdobju osmih let. To je resen korak naprej v naših ciljih. Kapo dol vsem fantom za to, kar smo dosegli," je ob robu treninga dejal predsednik kluba Miha Butara.

"Poleg navdušenja vsi vemo, da je v polfinalu vse možno. Navkljub doseženim ciljem se pri tem ne zaustavljamo. A dejstvo je, da je polna Hala Tivoli naš dodatni igralec, zato vse pozivam, da podprejo igralce. Dostojno se bomo borili, a z magičnim vzdušjem lahko naredimo še korak naprej," je dodal predsednik.