To pa je priznanje: HK SŽ Olimpija postala polnopravna članica združenja E. H. C.

"Združenje E. H. C. z veseljem sprejema HK SŽ Olimpija, ki bo naš prvi klub iz Slovenije in skupno 97. član našega združenja. Za razvoj evropskega klubskega hokeja je zelo pomembno, da izobraževalni del našega poslanstva in prenos znanja, ki sta pomemben del delovanja E. H. C., doseže tudi države, kot so Slovenija, Velika Britanija, Francija, Italija, Madžarska in Ukrajina, od koder prihajajo naši članski klubi," je za uradno spletno stran kluba iz slovenske prestolnice povedal Szymon Szemberg, izvršni direktor E. H. C. "Kot ljubitelja evropskega hokeja me je Slovenija vedno navduševala, saj je majhna država, ki pa je vedno presegla svoje omejitve in ostala konkurenčna. Zato smo zelo veseli, da se nam je pridružila Olimpija," je še dodal. "V HK SŽ Olimpija smo ponosni, da smo postali člani Združenja E. H. C. S tem članstvom pridobimo dostop do novih znanj, izkušenj in dostop do impresivne mreže klubov in kontaktov. To bo še okrepilo naš razvoj in nam omogočilo, da bomo naše razvojne cilje dosegli hitreje," je v uradni izjavi za javnost povedal predsednik Miha Butara.

"Poslanstvo združenja je zastopanje članov in njihovih interesov preko neposrednega zastopanja in z aktivnim sodelovanjem na vseh področjih, kjer se sprejemajo odločitve. Združenje si želi okrepiti evropske hokejske klube in hokejsko igro tako organizacijsko kot finančno na način, da je konstruktiven in odgovoren partner vseh deležnikov v mednarodnem hokeju," še piše v uradnem klubskem sporočilu za javnost.

Poleg ljubljanskega kluba so člani združenja iz lige ICE še Red Bull Salzburg, EC-KAC, Graz 99ers in Vienna Capitals.