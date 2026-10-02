Toča golov na kanadskem derbiju, nova poškodba Barkova

V Vancouvru so slavili naftarji. Na tekmi, na kateri so zadetki kar deževali, so naftarji z 9:7 premagali svoje kanadske tekmece, Vancouver Canucks, ter se jim maščevali za poraz na otvoritveni dan nove sezone.

Kapetan Floride Aleksander Barkov je v drugi tretjini tekme, ki so jo panterji izgubili proti San Joseju s 3:4 v podaljšku, zapustil igrišče, potem ko se je zdelo, da si je poškodoval levo koleno. Barkov je takoj zapustil led in vrgel rokavico na tla, ko se je odpravil v predor.