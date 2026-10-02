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Hokej

Toča golov na kanadskem derbiju, nova poškodba Barkova

Vancouver, 02. 10. 2026 08.26 pred 6 urami 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Aleksander Barkov

Hokejisti Edmonton Oilers so v severnoameriški ligi NHL prišli do prve zmage v novi sezoni zahvaljujoč dvema goloma Leona Draisaitla. Florida Panthers pa so sredi tekme predčasno izgubili kapetana Aleksandra Barkova, ki se je komaj na uvodu v sezono vrnil po daljši odsotnosti zaradi poškodbe.

V Vancouvru so slavili naftarji. Na tekmi, na kateri so zadetki kar deževali, so naftarji z 9:7 premagali svoje kanadske tekmece, Vancouver Canucks, ter se jim maščevali za poraz na otvoritveni dan nove sezone.

Kapetan Floride Aleksander Barkov je v drugi tretjini tekme, ki so jo panterji izgubili proti San Joseju s 3:4 v podaljšku, zapustil igrišče, potem ko se je zdelo, da si je poškodoval levo koleno. Barkov je takoj zapustil led in vrgel rokavico na tla, ko se je odpravil v predor.

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Po tekmi trener Floride Paul Maurice ni navedel vrste poškodbe, ki jo je utrpel Barkov, vendar je dejal, da bo ekipa šele v naslednjih dneh izvedela, kako resna je bila.

"Sploh ni povezana z njegovo lanskoletno poškodbo," je dejal Maurice. Barkov je izpustil celotno preteklo sezono, potem ko si je med pripravami strgal desne kolenske križne vezi. Enaintridesetletni Finec je igral svojo drugo tekmo v novi sezoni.

Liga NHL, izidi:

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 3:2 (podaljšek)

New York Rangers - Tampa Bay Lightning 5:1

Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres 6:3

Nashville Predators - Minnesota Wild 1:3

Calgary Flames - Seattle Kraken 1:6

Utah Mammoth - Chicago Blackhawks 6:0

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 7:9

San Jose Sharks - Florida Panthers 4:3 (podaljšek)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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