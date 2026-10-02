Toča golov na kanadskem derbiju, nova poškodba Barkova

V Vancouvru so slavili naftarji. Na tekmi, na kateri so zadetki kar deževali, so naftarji z 9:7 premagali svoje kanadske tekmece, Vancouver Canucks, ter se jim maščevali za poraz na otvoritveni dan nove sezone.
Kapetan Floride Aleksander Barkov je v drugi tretjini tekme, ki so jo panterji izgubili proti San Joseju s 3:4 v podaljšku, zapustil igrišče, potem ko se je zdelo, da si je poškodoval levo koleno. Barkov je takoj zapustil led in vrgel rokavico na tla, ko se je odpravil v predor.
Po tekmi trener Floride Paul Maurice ni navedel vrste poškodbe, ki jo je utrpel Barkov, vendar je dejal, da bo ekipa šele v naslednjih dneh izvedela, kako resna je bila.
"Sploh ni povezana z njegovo lanskoletno poškodbo," je dejal Maurice. Barkov je izpustil celotno preteklo sezono, potem ko si je med pripravami strgal desne kolenske križne vezi. Enaintridesetletni Finec je igral svojo drugo tekmo v novi sezoni.
Liga NHL, izidi:
New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 3:2 (podaljšek)
New York Rangers - Tampa Bay Lightning 5:1
Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres 6:3
Nashville Predators - Minnesota Wild 1:3
Calgary Flames - Seattle Kraken 1:6
Utah Mammoth - Chicago Blackhawks 6:0
Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 7:9
San Jose Sharks - Florida Panthers 4:3 (podaljšek)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.