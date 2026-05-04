Toča golov v Denverju več zadovoljstva prinesla Coloradu

Colorado je na prvi domači tekmi vodil že s 3:0, a so se gosti vrnili in sredi druge tretjine celo povedli s 5:4. Nato je sledil odgovor domačih, sicer prvih favoritov za osvojitev Stanleyjevega pokala. S tremi zaporednimi goli so pri Coloradu vendarle storili dovolj, da so se ob koncu veselili uvodne zmage. Devon Toews je dvoboj končal z golom in tremi podajami, dva gola in podajo je zbral Cale Makar, Nathan MacKinnon pa gol in dve podaji. Pri gostih je Quinn Hughes prav tako dosegel gol in dodal dve podaji, skupno pa se je na tekmi med strelce vpisalo kar 14 različnih hokejistov.

"Takšna tekma se ne bi smela zgoditi. Tudi če bi pisal scenarij za tak dvoboj, ga ne bi znal ubesediti," je po tekmi dejal trener Colorada Jared Bednar. "O tem smo se že pogovarjali in prišli do zaključka, da se takšna tekma v tem dvoboju ne more več ponoviti. Ekipa Minnesote je zelo dobra v napadu in težko se je proti njej boriti, zato je naše delo v obrambi še toliko težje," je dejal eden najboljših branilcev lige Makar. "Vsekakor bomo imeli polne roke dela in všeč mi je, kako smo se s tem spopadli danes, četudi je šlo za veliko vzponov in padcev v igri," je še dodal 27-letni branilec. Minnesota je na prvi tekmi prejela sedem golov v igri pet na pet, v celotni seriji proti Dallas Stars pa na šestih tekmah le pet zadetkov ob izenačenih močeh na ledu.

Petnajst zadetkov na eni tekmi je izenačen peti izkupiček v vsej zgodovini končnice v NHL. Največ jih je padlo na dvoboju Los Angeles Kings proti Edmonton Oilers leta 1982, in sicer 18 ob gostujoči zmagi kraljev z 10:8. Druga tekma dvoboja med Coloradom in Minnesoto bo na sporedu v noči s torka na sredo. Colorado je na prvi tekmi konferenčnega polfinala dosegel enako število golov, kot je imel Montreal strelov proti vratom na odločilni sedmi tekmi prvega kroga na vzhodu proti Tampi. Enega od redkih strelov je v vodstvo z 2:1 pretvoril Alex Newhook slabih devet minut pred koncem zadnje tretjine, hokejisti Tampe pa se niso več zmogli pobrati.

Pred tem je ob koncu prve tretjine zadel Nick Suzuki za vodstvo Montreala, izenačil pa je Dominic James v 34. minuti. Montreal je bil na tekmi kar 27 minut brez strela v okvir vrat. "Velikokrat v sezoni me fantje rešujejo iz zahtevnih položajev, a tako je v hokeju. Včasih oni ne igrajo dobro, včasih sem slab jaz, vsi pa igramo drug za drugega, to je naša miselnost," je po dvoboju dejal vratar Canadiens Jakub Dobeš, ki je zbral 28 obramb. "Ta film se je odvil že v finalu olimpijskih iger," je po tekmi dejal trener Tampe Jon Cooper. Ta je vodil kanadsko zasedbo proti ameriški, ki je prav tako večino časa trpela v obrambi, na koncu pa osvojila zlato kolajno. "Vse, kar lahko zahtevaš od svoje ekipe, pa naj bo to olimpijski turnir ali sedma tekma v končnici NHL, je to, da postajaš boljši iz tekme v tekmo. Mislim, da smo to storili in odigrali najboljšo tekmo dvoboja," je bil po izpadu še razočaran trener Tampe.

Canadiens so dobili prvi dvoboj na štiri zmage v končnici po letu 2021, ko so igrali v finalu in z 1:4 v zmagah izgubili prav proti Tampi. Montreal se bo za preboj v konferenčni finale pomeril z Buffalo Sabres. Prva tekma bo v noči s srede na četrtek v Buffalu. Liga NHL, končnica, izidi:



2. krog: - zahodna konferenca: Colorado Avalanche - Minnesota Wild 9:6 - Colorado vodi z 1:0 v zmagah;

- 1. krog: - vzhodna konferenca: Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 1:2 - Montreal je napredoval s 4:3 v zmagah. * Opomba: moštva v končnici igrajo na štiri zmage.