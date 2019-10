'Toča' zadetkov v Torontu: Tampa napolnila mrežo Kanadčanov

Poraz je doživela še ena kanadska franšiza, Montreal Canadiens, ki jo je moštvo Detroit Red Wings premagalo z izidom 4 : 2.

So pa hokejisti Edmonton Oilersov le iztržili zmago, ko so po kazenskih strelih odpravili New Jersey Devils s 4 : 3. 'Naftarji' so se s štirimi zmagami na štirih tekmah in osmimi točkami zavihteli na vrh razvrstitve v zahodni konferenci. Mestni tekmeci Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja Anaheim Ducks so vpisali poraz. Pittsburgh Penguins je bil boljši z 2 : 1. Prava 'toča' zadetkov je bila tudi na tekmi v Ottawi. Navijači so lahko uživali v desetih golih, aktualni prvaki lige NHL St. Louis Blues pa so domačo ekipo Senators odpravili s 6 : 4.