Neuradno: Tomaž Vnuk odstopil z mesta predsednika kluba

Iz kluba še niso uradno potrdili navedb časnika Delo, da je Tomaž Vnuk pospravil svoje stvari in zapustil pisarno na Celovški 25 Vnuk velja za enega najboljših slovenskih hokejistov obdobja po osamosvojitvi Slovenije in legendo ljubljanskega hokeja. Tudi njegov brat Jure Vnuk, s katerim sta pri Olimpiji več let igrala skupaj v napadu, je bil hokejist, kot tudi oče Rajko, ki je bil dolgoletni hokejist Olimpije in jugoslovanski reprezentant.

Po slovesu HDD Olimpija od lige Ebel in tekmovalnega zemljevida ter velikih finančnih težavah je Vnuk, ki je vodil podružnični mladinski pogon HK Olimpijo, na novo postavil temelje članskega hokeja v prestolnici. Iz leta 2004 ustanovljenega mladinskega podružničnega kluba je zasnoval prenovljeno člansko Olimpijo, ki jo je v dveh sezonah dvignil iz pepela bankrotirane predhodnice do prestola na domači sceni in v regionalni alpski ligi, navaja Delo.