Tomaževič se vrača v Olimpijo, tudi Sabolič pred vrati Tivolija

Blaž Tomaževič je zadnji dve sezoni nosil dres Beljačanov in na 104 tekmah zabil 16 golov in imel še 36 asistenc. "Hvala, Tomo," so kratko zapisali na uradni spletni strani beljaškega kluba, kjer so se odrekli uslugam trenerja Marcela Rodmana. Ta naj bi v prihodnje ostal v Avstriji in prevzel ekipo Zell am See. Iz Avstrije prihaja še novica, da je pogodbo z Beljakom prekinil še en slovenski reprezentant.