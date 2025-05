Toronto do prve zmage proti branilki naslova Floridi

OGLAS

Navijači v Torontu so videli kar devet zadetkov. Junak hokejskega večera v Scotiabank Areni je bil domači matador William Nylander, ki je poskrbel za hitro vodstvo javorjevih listov v drugem krogu končnice v boju za Stanleyjev pokal. Nylander je dvakrat zadel v prvi tretjini, prvi gol je padel že po 33 sekundah, nato pa proti koncu uvodne tretjine dodal še asistenco za uvodno vodstvo domačih s 3:1. Tega niso več izpustili iz rok. Panterji so lovili zaostanek, še najbližje so bili izenačenju v tretji tretjini, a niso uspeli izsiliti podaljška.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Matthew Knies in Chris Tanev sta dosegla po gol in podajo, za Maple Leafs pa je zadel še Morgan Rielly. Max Pacioretty in Jake McCabe sta dosegla po dve podaji vsak. "Vso sezono smo se borili v takšnih tesnih tekmah," je dejal Nylander. "A smo v to zagrizli in skušali iztržiti največ." Vratar Anthony Stolars je zaustavil osem od devetih strelov, s katerimi se je soočil pred odhodom z ledu v drugi tretjini, potem ko je od napadalca Panthers Sama Bennetta prejel udarec s komolcem v glavo. Bennett ni bil kaznovan med igro. Pri Maple Leafs so sporočili, da 31-letnika ocenjujejo, vendar niso posredovali dodatnih informacij.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Dobil je komolec v glavo," je dejal trener Toronta Craig Berube. "Jasno kot beli dan. Razumem, zgrešili so naše klice. Ampak to je bila očitna kazen." Nadomestil ga je Joseph Woll, ki je zaustavil 17 strelov Floridčanov. Za panterje so zadeli Seth Jones, Eetu Luostarinen, Uvis Balinskis in Bennett, Brad Marchand in Carter Verhaeghe sta prispevala po dve podaji. Ruski vratar pri Floridi Sergej Bobrovski je zaustavil 24 strelov. Florida je v drugem krogu končnice 2023 v petih tekmah premagala Toronto na poti do finala Stanleyjevega pokala. Panterji so šli lani še korak dlje, ko so prvič v zgodovini franšize osvojili pokal. V finalu so ugnali Edmonton Oilers. Druga tekma bo v sredo po lokalnem času spet v Scotiabank Areni, nato pa se bo serija za dve tekmi preselila na Florido.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Maple Leafs so v prvem krogu premagali Ottawo v šestih tekmah in zabeležili šele drugo zmago v drugem krogu končnice za franšizo Original Six v več kot dveh desetletjih. Toronto je osvojil vsega skupaj 13 naslovov prvaka, a zadnja lovorika seže v daljno leto 1967. "Očitno nismo dobro začeli," je dejal napadalec Panthers Aleksander Barkov. "Vedeli smo, da nas bodo pričakali z odločno in trdno obrambo." Panterji so v prvem krogu v petih tekmah v floridskem obračunu premagali Tampa Bay Lightning. Zmagovalec obračuna med Torontom in Florido se bo v konferenčnem finalu pomeril z boljšim iz obračuna med Washingtonom in Carolino. Četrtfinalna para na zahodu sta Winnipeg - Dallas in Vegas - Edmonton, že četrto leto po vrsti krvnik Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja v prvem krogu končnice.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Liga NHL, končnica, polfinale, izid tekme:

- vzhodna konferenca:

Toronto Meaple Leafs - Florida Panthers 5:4

(Toronto Meaple Leafs vodi v zmagah z 1:0).