Toronto jih je postavil štiri v vrsto

Mitch Marner ima to sezono osem točk (štirje goli, štiri podaje) v nizu štirih tekem z več točkami. "To je standard, ta raven, ki jo prinaša iz leta v leto, in kaj pomeni tej ekipi," je Marnerja pohvalil napadalec javorovih listov John Tavares. "Je elitni igralec, ustvarja igre, naredi toliko dobrih stvari na ledu in v našo slačilnico prinaša edinstvenost. Tako da smo res srečni, da ga imamo."