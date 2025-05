Toronto le še zmago od napredovanja

Hokejisti Ottawa Senators so v nevarnosti, da bodo izpadli v prvem krogu končnice severnoameriške lige NHL. Po dveh porazih v gosteh pri Toronto Maple Leafs so senatorji izgubili tudi prvo domačo tekmo v bitki za Ontario z 2:3 po podaljšku in zaostajajo z 0:3 v igri na štiri zmage. Toronto zdaj potrebuje le še eno zmago za napredovanje.