Toronto drvi proti prvemu mestu v atlantski skupini

Toronto po drugi zmagi po vrsti drvi proti želenemu cilju: prvemu mestu v atlantski skupini. Javorovi listi so se s 85 točkami na vrhu razvrstitve izenačili s Florida Panthers. Na vzhodu imata več točk le zasedbi Carolina Hurricanes (86) in Washington Capitals (98). Na tekmi v Torontu se je izkazal tudi Auston Matthews , ki je po prvi tretjini brez zadetkov dosegel gol na začetku druge tretjine za vodstvo domačih. Za Colorado je nato zadel Valerij Ničuškin ter poravnal izid, a je bil v tretji tretjini uspešen Steven Lorentz ter preprečil podaljšek.

Ob zanesljivem vratarju je Matt Boldy zadel dvakrat, Hartman in Liam Ohgren pa sta se prav tako vpisala med strelce Minnesote, ki je dosegla dve zaporedni zmagi in drži prvi wild card za končnico Stanleyjevega pokala iz zahodne konference. Minnesota za tretjim mestom v centralni diviziji, na katerem je Colorado Avalanche, zaostaja dve točki.

Gustavsson pa je bil junak Minnesota v Xcel Energy Centru, ko je povsem onemogočil goste iz Seattla in ni dovolil zadetka. To je bil peti "shutout" za 26-letnega švedskega vratarja. "Mlad je in videti je dobro," je soigralca opisal napadalec Wild Ryan Hartman . "Je stabilen, ni nujno, da naredi zelo veliko bleščečih obramb, ker vedno zelo dobro stoji v vratih. To je vedno dober znak, da čuti igro."

"Lepo je, kajne? Dobiti malo podpore in potem je lahko igrati igro na pravi način," je dejal trener ekipe Wild John Hynes in dodal: "Zelo mi je bil všeč naš začetek, tudi do konca tekme smo opravili precej dobro delo, ko smo lahko še naprej igrali na pravi način, tako da je bila to lepa zmaga za nas."

Philipp Grubauer je zbral 24 obramb za Seattle, ki je s 65 točkami na predzadnjem mestu pacifiške skupine, v tej je tudi Anže Kopitar z Los Angeles Kings. Na repu divizije so za drugi del sezone že odpisani San Jose Sharks. "To v zadnjem času ni značilno za našo ekipo," je dejal trener Krakena Dan Bylsma, nekdanji igralec kraljev, ki je po koncu kariere bil tudi ameriški selektor. "Počutim se, kot da so prišli prelahko do golov. Preveč zgodnjih priložnosti, preveč lahkih priložnosti za njih in vstali so v igri."

Izida:

Toronto Maple Leafs - Colorado Avalanche 2:1

Minnesota Wild - Seattle Kraken 4:0