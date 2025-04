Dramaturgija na najvišji ravni v kanadskem obračunu in zmaga Toronta

V bitki za Ontario so Ottawa Senatorsi izgubili tudi drugo tekmo proti Toronto Maple Leafsom. Po uvodnem porazu z 2:6 so gostje tokrat po podaljšku izgubili z 2:3. Zelo dobro kaže ekipi iz Severne Karoline. V Raleighu so zadeli Shayne Gostisbehere, Jordan Martinook in Seth Jarvis, vratar Frederik Andersen pa je bil zanesljiv s 25 obrambami za vodstvo 2:0 v zmagah zasedbe Carolina Hurricanes proti New Jersey Devilsom. Orkani so na drugi tekmi prvega kroga končnice zmagali s 3:1. "Obožujem končnico, čutim, da iz mene izvleče najboljše," je Martinook dejal, ko so ga vprašali o tem uspehu. "Ne vem. Samo obožujem čustva, energijo iger. To je najbolj zabaven čas v letu z razlogom."